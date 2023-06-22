إجازة عيد الأضحى.. 9 وجهات من دون تأشيرة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

من المتوقع أن ترتفع أسعار السفر مع اقتراب فترة عيد الأضحى المبارك التي يواكبها هذا العام العطلة الصيفية للمدارس.

ومن المقرر أن يحصل الموظفون في دول مجلس التعاون الخليجي على عطلة لمدة ستة أيام تبدأ في 27 حزيران/يونيو الجاري ولغاية 2 تموز/يوليو المقبل.

ويسعى المقيمون في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد للحصول على وجهات سفر من دون الحاجة لتأشيرة دخول، لتمضية إجازة عيد الأضحى.

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع “وي غو” (Wego)، فإن الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي جعلها مركزا شهيرا للرحلات المتجهة لجميع الاتجاهات مع شركات الطيران مثل طيران الإمارات والعربية للطيران وطيران الهند إكسبريس التي تربط المنطقة بوجهات في جميع أنحاء العالم.

ما هي وجهات السفر التي لا تحتاج لتأشيرة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؟



أرمينيا تسمح أرمينيا لحاملي جوازات السفر الإماراتية والقطرية بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما دون الحاجة إلى تأشيرة. كما يحق للمقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست الحصول على تأشيرة عند الوصول طالما أنهم يقدمون تصريح إقامة ساري المفعول. وتستغرق الرحلات من الإمارات العربية المتحدة إلى أرمينيا حوالي 3.5 ساعات ويتم تشغيلها من قبل طيران الإمارات، ويز إير أبو ظبي، وفلاي دبي. وتستغرق الرحلات إليها من المملكة العربية السعودية، حوالي 10 ساعات وتخدمها الخطوط الجوية القطرية وفلاي دبي وطيران الإمارات. ومن البحرين تستغرق حوالي سبع ساعات ويتم تشغيلها بواسطة فلاي دبي وطيران الإمارات. ويمكن للمسافرين من الكويت توقع رحلات تستغرق ما بين ست إلى ثماني ساعات، تقدمها الخطوط الجوية القطرية وفلاي دبي وطيران الإمارات. ويمكن لسكان عمان الوصول إلى أرمينيا في حوالي 15 ساعة من خلال فلاي دبي و فلاي وان. أخيرا ، تستغرق الرحلات الجوية من قطر إلى أرمينيا حوالي ثلاث ساعات وتخدمها الخطوط الجوية القطرية.

أذربيجان تقدم أذربيجان تأشيرة دخول لمرة واحدة عند الوصول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تظل صالحة لمدة ثلاثين يوما. وتبلغ مدة الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى أذربيجان 4 ساعات تقريبا ويتم تشغيلها بواسطة طيران ناس وطيران الجزيرة. يمكن للمقيمين في البحرين توقع رحلات تستغرق ما بين 4 إلى 6 ساعات، تقدمها طيران الخليج، ويز إير أبو ظبي، وفلاي دبي. كما يمكن للمسافرين من الكويت الوصول إلى أذربيجان في حوالي 2.5 ساعة عبر الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة. ويمكن للمقيمين في عمان الوصول إلى أذربيجان في حوالي 17 ساعة عبر طيران ويز وفلاي دبي. وتستغرق الرحلات من قطر إلى أذربيجان ما بين 3 إلى 5 ساعات وتخدمها الخطوط الجوية القطرية وطيران الجزيرة وطيران ويز.

جورجيا تسمح جورجيا للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة البلاد لمدة عام كامل بتأشيرة عند الوصول. وتستغرق الرحلات من الإمارات العربية المتحدة إلى جورجيا حوالي 3.5 ساعة ويتم تشغيلها من قبل العربية للطيران أبو ظبي. من المملكة العربية السعودية ، تستغرق الرحلات حوالي 7 ساعات وتخدمها العربية للطيران ومصر للطيران وفلاي دبي. يمكن للمقيمين في البحرين توقع رحلات تستغرق حوالي 6 ساعات، تقدمها طيران الخليج والعربية للطيران وفلاي دبي. يمكن للمسافرين من الكويت الوصول إلى جورجيا في حوالي 3 إلى 5 ساعات عبر طيران الجزيرة والعربية للطيران. كما يمكن لسكان عمان الوصول إلى جورجيا في حوالي 10 ساعات عبر فلاي دبي. وتستغرق الرحلات من قطر إلى جورجيا حوالي 3 ساعات وتخدمها الخطوط الجوية القطرية والعربية للطيران.

إندونيسيا يتم منح حاملي جوازات السفر الخليجية تأشيرة لمدة 30 يوما عند الوصول للدخول إلى إندونيسيا. تشمل خيارات السفر من الإمارات العربية المتحدة رحلات مدتها 12 ساعة تخدمها الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية المصرية. تستغرق الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية حوالي 14 ساعة وتخدمها طيران الإمارات وجارودا إندونيسيا والخطوط الجوية السنغافورية. تقدم البحرين رحلات لمدة 13 ساعة تخدمها طيران الخليج وطيران الإمارات والخطوط الجوية السنغافورية. توفر الكويت رحلات لمدة 13 ساعة تخدمها الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات. تتراوح الرحلات من عمان من 17 إلى 20 ساعة ويخدمها الطيران العماني وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية. تقدم قطر رحلات من 10 إلى 12 ساعة تخدمها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الماليزية.

الأردن يقدم الأردن تأشيرة سياحية عند الوصول للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يسمح بمدة إقامة لمدة 30 يوما. تستغرق الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة حوالي 3 ساعات وتخدمها طيران الإمارات. تحتاج الرحلات من المملكة العربية السعودية إلى الأردن لحوالي ساعتين وتخدمها العربية للطيران، مصر للطيران، وطيران الخليج. البحرين لديها رحلات لمدة 3 ساعات تخدمها طيران الإمارات ومصر للطيران وفلاي دبي. تستغرق الرحلات من الكويت إلى الأردن ساعتين تقدمها الخطوط الجوية الكويتية. تستغرق الرحلات الجوية من عمان حوالي 4 ساعات ويخدمها كل من الملكية الأردنية والطيران العماني. قطر لديها رحلات لمدة 3 ساعات تخدمها الخطوط الجوية القطرية.

جزر المالديف تقدم جزر المالديف تأشيرة سياحية عند الوصول لمدة إقامة لمدة 30 يوما، بما في ذلك لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي. تشمل خيارات السفر من الإمارات العربية المتحدة رحلات تتراوح من 4 إلى 5 ساعات، تخدمها طيران ويز أبوظبي والاتحاد للطيران ومصر للطيران. تقدم المملكة العربية السعودية رحلات طيران لمدة 5 ساعات تخدمها الخطوط السعودية. وتستغرق الرحلات الجوية من البحرين حوالي 4 ساعات وتخدمها طيران الخليج. توفر الكويت رحلات من 5 إلى 7 ساعات تخدمها الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات. تقدم عمان رحلات لمدة 12 ساعة تخدمها طيران الخليج وفلاي دبي والخطوط الجوية القطرية. قطر لديها رحلات لمدة 3 ساعات تخدمها الخطوط الجوية القطرية.

نيبال تمنح نيبال تأشيرات سياحية عند الوصول للمسافرين من جميع الجنسيات، بما في ذلك المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، للإقامة لمدة 15 أو 30 أو 90 يوما. تستغرق الرحلات من الإمارات العربية المتحدة حوالي 6 ساعات وتخدمها العربية للطيران أبو ظبي. تقدم المملكة العربية السعودية رحلات لمدة 10 ساعات تخدمها الاتحاد للطيران وفلاي دبي والخطوط الجوية الكويتية. البحرين لديها رحلات لمدة 10 ساعات تخدمها العربية للطيران أبو ظبي والخطوط الجوية الكويتية وفلاي دبي. تقدم الكويت رحلات لمدة 7 ساعات تخدمها الخطوط الجوية الكويتية. تستغرق الرحلات الجوية من عمان حوالي 20 ساعة وتخدمها طيران السلام. قطر لديها رحلات من 7 إلى 9 ساعات تخدمها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية النيبالية والخطوط الجوية الكويتية.

سيشيل تسمح سيشيل بالسفر بدون تأشيرة للأفراد من جميع الجنسيات، بما في ذلك مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي. يمكن للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة توقع رحلات طيران مدتها 5 ساعات تخدمها طيران الإمارات. تستغرق الرحلات من المملكة العربية السعودية حوالي 7 ساعات وتخدمها الخطوط الجوية الإثيوبية وطيران الخليج وفلاي دبي. البحرين لديها رحلات تتراوح من 9 إلى 12 ساعة، تخدمها طيران الإمارات والاتحاد للطيران. تقدم الكويت رحلات من 10 إلى 12 ساعة تخدمها الخطوط الجوية الإثيوبية وطيران الإمارات. تستغرق الرحلات من عمان حوالي 9 ساعات وتخدمها الخطوط الجوية الإثيوبية والطيران العماني. قطر لديها رحلات لمدة 5 ساعات تخدمها الخطوط الجوية القطرية.

تنزانيا (زنجبار) يمنح مواطنو جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست تأشيرة عند الوصول إلى البر الرئيسي لتنزانيا وزنجبار، ما يسمح بمدة إقامة لمدة 90 يوما. تستغرق الرحلات من الإمارات العربية المتحدة حوالي 10 ساعات وتخدمها الخطوط الجوية القطرية. تقدم المملكة العربية السعودية رحلات لمدة 10 ساعات تخدمها الخطوط الجوية الإثيوبية وطيران الإمارات. البحرين لديها رحلات لمدة 11 ساعة تخدمها طيران الإمارات والخطوط الجوية الكينية. تقدم الكويت رحلات لمدة 9 ساعات تخدمها الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الإثيوبية. تستغرق الرحلات من عمان حوالي 15 ساعة ويخدمها الطيران العماني والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الكينية. تقدم قطر رحلات لمدة 6 ساعات تخدمها الخطوط الجوية القطرية.