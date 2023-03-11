إجازة استثنائية لمدارس جدة السعودية يوم 19 فبراير 2023

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة غرب السعودية عن إجازة رسمية لمدارس التعليم العام بالمحافظة الأحد ما بعد القادم (19 فبراير/شباط 2023) وذلك لما ورد من وزارة الرياضة حول إقامة سباق فورمولا 1 خلال المدة من 25 – 27 شعبان الجاري.

ووجهت الإدارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بإمكانية الاستفادة وتفعيل منصة مدرستي بتنفيذ الدروس عن بعد.

ويأتي ذلك لإقامة سباق الفورمولا 1 الذي تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 25 إلى 27-8-1444هـ الموافق من 17 إلى 19-3- 2023م مع إمكانية الاستفادة من تفعيل منصة مدرستي لتنفيذ الدروس عن بعد.

وستعد حلبة كورنيش جدة لانطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023، ثالث سباقات الفورمولا 1 التي تحتضنها محافظة جدة بعد أسبوع وسط ترقب عالمي لهذا الحدث الرياضي الأبرز.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية مارتن ويتيكر، في وقت سابق، أن العمل الجاري الآن يهدف لزيادة عمر حلبة السباق وجعلها أكثر إثارة؛ لضمان مشاهدة أفضل للجمهور حول العالم، حيث تم العمل مع الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1؛ لضمان أن يكون لدينا حلبة تسمح بتنظيم السباق لسنوات طويلة في جدة، بينما يبدأ العمل على الحلبة في القدية عبر تصميم يتميز بالريادة في مجال تصميم حلبات الفورمولا 1 والفعاليات الترفيهية، وهو مشروع فريد ورائع، وستكون القدية موقعاً يرغب الجميع في زيارته.

وأوضح أن العمل الذي أُنجِزَ على حلبة كورنيش جدة خلال الأشهر العشرة الماضية، بتعاون مع الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات يهدف لإجراء بعض التغييرات الصغيرة على المنعطفات، لتحسين خطوط الرؤية للسائقين، لاسيما عند القيادة بسرعة 200 ميل في الساعة وعلى بعد بوصتين فقط من الأرض، حيث تصبح معه رؤية القسم التالي من مسار السباق أمراً بالغَ الأهمية، حيث جرى إعادة الحواجز للخلف في عدد من المنعطفات، وفي بعض الحالات أُرجعت من خمسة إلى سبعة أمتار؛ وذلك للمساعدة في إفساح المجال للرؤية الأمامية، بينما يستمتع السائقون بتحدي هذا المسار.

وأضاف أن جائزة السعودية للفورمولا 1 واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي تستضفها المملكة، حيث كان سباق الفورمولا 1 محفزاً لتوسيع دائرة الاهتمام بهذه الرياضة، كما استقطبت حلبات الكارتينج المزيد من الزوار، إلى جانب تزايد الاهتمام، بالفورمولا إي، و”إكستريم إي” و”رالي داكار السعودية”، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من قطاع الأعمال ومصنعي السيارات بالاستثمار في المملكة، والفعاليات الدولية والمحلية الجديدة التي نخطط لها.

وأوضحت اللجنة المنظمة للسباق أن موعد نسخة 2024م من السباق سيحتاج إلى تغيير في روزنامة العام المقبل؛ لتعارضه مع شهر رمضان المبارك العام المقبل، الذي سيحل بين 10 مارس/آذار و9 أبريل/نيسان 2024، وسيتم تحديد التوقيت الدقيق للسباق بشكل مشترك من قبل الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات، والكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام.

وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أحدث الأماكن على روزنامة الفورمولا 1، حيث استضافت أول سباق لها في ديسمبر/كانون الأول 2021، وسباقها الثاني بعد أربعة أشهر فقط في مارس/آذار 2022، حيث كان كلا السباقين من أكثر السباقات إثارة في الذاكرة الحديثة، وقدما بعض أكثر اللحظات شهرة وإثارة على المسار في كلا الموسمين.

في السباق الأول العام 2021، احتدمت المنافسة بين سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابين، مع سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات، البريطاني لويس هاميلتون، خلال سباق عالي السرعة وحافل بالإثارة، والذي انتهى بفوز سائق مرسيدس بشق الأنفس، ليتساوى السائقان في النقاط قبل جولة واحدة من نهاية الموسم. وفي العام 2022، حسم ماكس فيرشتابين الفوز بعد منافسة شرسة خلال لفات السباق الأخيرة، مع سائق فريق فيراري القادم من موناكو تشارلز لوكلير، والذي احتل الصدارة معظم أوقات السباق حتى تمكن فيرشتابين من تجاوزه قبل 3 لفات على خط نهاية السباق الذي حبس أنفاس الجمهور حتى أمتاره الأخيرة.

وتحفل حلبة كورنيش جدة بالفعل بسجل حافل من اللحظات المذهلة، ما يجعل عودة الفورمولا 1 في عطلة نهاية الأسبوع من 17 إلى 19 مارس/آذار 2023 حدثاً لا يفوّت.

وتحمل نسخة 2023 في جعبتها المزيد من الفعاليات الفنية المصاحبة للسباق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الحفلات الموسيقية في العاميين الماضيين، والذي استضافت فيه بعضاً من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى والغناء في العالم مثل جاستن بيبر، وجيسون ديرولو وديفيد غيتا في 2021، في حين استضافت في 2022 فريق بلاك آيد بيز وكريس براون، ومن المتوقع أن يشهد السباق في 2023 عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات الترفيهية التي تلائم الجميع.