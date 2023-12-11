إثيوبيا ستصبح ثالث دولة أفريقية تتخلف عن السداد

اقتربت إثيوبيا من التخلف عن سداد ديونها، بعد انتهاء محادثات مع حاملين رئيسيين لسندات دولية بقيمة مليار دولار دون اتفاق، فيما أعلنت وزارة المالية الإثيوبية إن “الضغوط الحادة للسيولة الخارجية” جعلها تبلغ حاملي السندات بأن وضعها لن يسمح بدفع عوائد سندات بالغة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر، وهو ما قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.

وستنضم أثيوبيا إلى زامبيا وغانا من الدول الأفريقية التي تتخلف عن سداد ديونها بحسب بلومبرغ. وأدى تراكم أعباء كلفة جائحة كوفيد-19 والحرب الأهلية التي انتهت في الآونة الأخيرة في منطقة تيغراي في الشمال، إلى جعل البلاد تواجه مصاعب في سداد التزاماتها. وأشارت وزارة المالية في بيانها أنه «للأسف، في الوقت المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لم يتم التوصل إلى اتفاق».