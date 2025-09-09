إثيوبيا تفتتح سد النهضة الأضخم في أفريقيا رغم معارضة مصرية شديدة

افتتحت إثيوبيا رسميًا يوم أمس الثلاثاء أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وهو مشروع سيوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين، بينما يُعمّق الخلاف مع مصر، الدولة الواقعة في اتجاه مجرى النهر، والذي أشعل فتيل التوتر في المنطقة. ترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة، والتي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، على أحد روافد نهر النيل، محور طموحاتها في التنمية الاقتصادية. بدأ سد النهضة عام ٢٠١١، ومن المتوقع أن يرتفع توليد الكهرباء من السد إلى ٥١٥٠ ميجاوات، مقارنةً بـ ٧٥٠ ميجاوات التي تنتجها توربيناته النشطة بالفعل بحسب رويترز. وصرح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن إثيوبيا ستستخدم الطاقة لتحسين وصول الإثيوبيين إلى الكهرباء، مع تصدير فائضها من الطاقة إلى المنطقة. راقبت دول المصب المجاورة لإثيوبيا تقدم المشروع بقلق. تخشى مصر، التي شيدت سد أسوان العالي على نهر النيل في ستينيات القرن الماضي، أن يُقلل سد النهضة من إمداداتها المائية خلال فترات الجفاف، وقد يؤدي إلى بناء سدود أخرى عند المنبع. عارضت مصر السد بشدة منذ البداية، مُجادلةً بأنه ينتهك معاهدات المياه، ويُشكل تهديدًا وجوديًا. تعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 108 ملايين نسمة، على نهر النيل في 90% من مياهها العذبة. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، لرويترز يوم الاثنين بأن مصر ستواصل مراقبة تطورات النيل الأزرق عن كثب، و”تمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري وحمايتها”. انضم السودان إلى دعوات مصر لإبرام اتفاقيات ملزمة قانونًا بشأن ملء السد وتشغيله، ولكنه قد يستفيد أيضًا من تحسين إدارة الفيضانات والحصول على طاقة رخيصة. حظي موقف القاهرة بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى. قال ترامب إن الوضع خطير، وإن القاهرة قد “تفجر السد”، لكن إدارته فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع، الذي لم تسفر سنوات من المحادثات عنه عن أي اتفاق.

الرد الإثيوبي

أصرت إثيوبيا على أن تطوير المشروع حق سيادي، ومضت قدمًا. في عام ٢٠٢٠، بدأت إثيوبيا بملء خزانها على مراحل، مجادلةً بأن السد لن يُلحق ضررًا كبيرًا بدول المصب. صرح آبي أحمد للبرلمان في يوليو/تموز: “سد النهضة ليس تهديدًا، بل فرصة مشتركة. فالطاقة والتنمية التي سيولّدها ستُنهض ليس إثيوبيا فحسب”. تُظهر أبحاث مستقلة أنه حتى الآن، لم تُسجّل أي اضطرابات كبيرة في تدفق المياه باتجاه المصب – ويعود ذلك جزئيًا إلى هطول أمطار مواتية وملء الخزان بحذر خلال مواسم الأمطار على مدى خمس سنوات. في إثيوبيا، التي واجهت سنوات من الصراع الداخلي المسلح، والذي امتد إلى حد كبير على أسس عرقية، أثبت سد النهضة أنه مصدر للوحدة الوطنية، كما يقول ماغنوس تايلور، من مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية. وقال: “إن فكرة أن تكون إثيوبيا قادرة على بناء سد على أراضيها… وألا تُجبرها مصر على ذلك، هي فكرة يؤيدها معظم الإثيوبيين”. أفادت وسائل إعلام محلية أن البنك المركزي الإثيوبي وفّر 91% من تمويل المشروع، بينما موّل الإثيوبيون 9% من خلال مبيعات السندات والهبات، دون أي مساعدة خارجية. غمرت مياه خزان السد مساحةً تفوق مساحة لندن الكبرى، والتي تقول الحكومة إنها ستوفر إمدادات مياه ثابتة للطاقة الكهرومائية والري في اتجاه مجرى النهر، مع الحد من الفيضانات والجفاف. مع ذلك، قد يضطر سكان الريف الإثيوبيون إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً للاستفادة من الطاقة الإضافية إذ لا يتصل بالشبكة الوطنية سوى نصفهم تقريبًا. في حين تدهورت العلاقات مع مصر بشأن السد في العام الماضي، إلا أنها لا تزال عرضة للتدهور، وفقًا لما قاله مات برايدن من مركز أبحاث ساهان. أدت خطة إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، للوصول إلى البحر عبر خصومها القدامى، إريتريا أو الصومال، إلى دعم مصر لأسمرة ومقديشو. إعلان قال برايدن إن فكرة سيطرة مصر، المنافس الاستراتيجي، ليس فقط على استخدام مياه النيل، بل أيضًا على الوصول إلى البحر الأحمر، أمرٌ مرفوضٌ تمامًا من جانب أديس أبابا.

مخاوف ومكاسب

يتوقع ملايين الإثيوبيين، الحصول على كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة لأول مرة، مما يُنهي الاعتماد على الكيروسين والحطب.

تخشى مصر انخفاض إمدادات مياه النيل، معتمدةً على احتياطيات السد العالي، بينما تُحذّر السودان من مخاطر عمليات الإطلاق غير المنسقة.

تُصرّ الحكومة على أن السد سيُفيد أكثر من 100 مليون إثيوبي، وقد يُحوّل البلاد إلى مُصدّر للكهرباء في أفريقيا، مع طمأنة جيرانها بأنه لن يُلحق الضرر بأمنهم المائي.

– آراء الخبراء: يُجادل المسؤولون والأكاديميون الإثيوبيون بأن تدفقات المياه قد تحسّنت في مواسم الجفاف؛ بينما لا يزال الخبراء المصريون والسودانيون حذرين بشأن الآثار طويلة المدى.

المشاعر العامة يُبدي العديد من الإثيوبيين تفاؤلاً بشأن تحسّن مستويات المعيشة والتنمية والنفوذ الإقليمي من خلال صادرات الكهرباء.