السعودية… إتاحة تصاريح العمرة في العشر الأواخر من رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة تصاريح العمرة في العشر الأواخر من رمضان، ويمكن الحجز للراغبين عن طريق تطبيق نسك أو توكلنا خدمات.

وقد كشفت الوزارة أنه سيتم قصر أداء العمرة مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، للمساهمة بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وفي ما يتعلق بالتصاريح، أفادت الوزارة بأنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق «نسك» قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أكدت في وقت سابق أنه،

أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط وأنه لا يُسمح بتكرارها وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت وزارة الحج والعمرة، إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.