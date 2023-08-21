ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدولسياحةسياسة واقتصادمجتمع

إتاحة تأشيرة العمرة عند الوصول من دول عديدة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنها اعادت فتح برنامج التأشيرة عن الوصول الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من عدة دول بدخول أراضيها.

الدول هم:

  • دول الاتحاد الاوروبي
  • المملكة المتحدة
  • استراليا
  • الولايات المتحدة الامريكية
  • كندا
  • نيوزيلاند
  • سنغافورة
  • ماليزيا
  • كوريا الجنوبية
  • اليابان
  • كازاخستان
  • بروناي
  • الصين

وبأمكان مواطني الدول المذكورة اعلاه من حاملي التأشيرات، والمسافرين عبر الطيران السعودي الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول الى المملكة.

ويلزم الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو منطقة شنغن، استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول السعودية.

ونوهت وزارة الحج والعمرة، الى عدة أمور هي:

  • ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاماً بدون مرافق.
  • الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.
  • صلاحية جواز السفر لاتقل عن 6 أشهر .
  • إتمام دفع رسوم التأشيرة.
وزارة الحج تعلن بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة
وظائف للجنسين في “الحج والعمرة” على سلم الموظفين
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا