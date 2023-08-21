إتاحة تأشيرة العمرة عند الوصول من دول عديدة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنها اعادت فتح برنامج التأشيرة عن الوصول الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من عدة دول بدخول أراضيها.

الدول هم:

دول الاتحاد الاوروبي

المملكة المتحدة

استراليا

الولايات المتحدة الامريكية

كندا

نيوزيلاند

سنغافورة

ماليزيا

كوريا الجنوبية

اليابان

كازاخستان

بروناي

الصين

وبأمكان مواطني الدول المذكورة اعلاه من حاملي التأشيرات، والمسافرين عبر الطيران السعودي الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول الى المملكة.

ويلزم الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو منطقة شنغن، استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول السعودية.

ونوهت وزارة الحج والعمرة، الى عدة أمور هي:

ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاماً بدون مرافق.

الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.

صلاحية جواز السفر لاتقل عن 6 أشهر .

إتمام دفع رسوم التأشيرة.

أداء العمرة عبر التأشيرة عند الوصول، للعديد من دول العالم. #في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/b6PaN2NiTz — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) August 18, 2023