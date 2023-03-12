السعودية تتيح العمرة للمقيمين بدول الخليج دون اشتراط المهنة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة عن إمكانية أداء العمرة في المملكة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة زيارة إلكترونية دون اشتراط المهنة.

وقال الربيعة إنه يمكن للمقيمين بدول مجلس التعاون وأقاربهم من الدرجة الأولى زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بهذه الكيفية؛ بشرط توفر إقامة خليجية سارية لمدة ثلاثة أشهر وجواز سفر سارٍ لمدة ستة أشهر.

وأضاف أن هذه الفئات يمكنها التقديم لأداء العمرة عبر منصة (روح السعودية) برسوم 300 ريال (80 دولاراً) للتأشيرة + رسم التأمين الطبي؛ حيث تتضمن صلاحيات التأشيرة: دخول متعدد أو مفرد وتأدية مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة كل مدن المملكة وزيارة المواقع التاريخية وحضور الأنشطة السياحية.

ورابط التقديم:

https://www.visitsaudi.com/en/travel-regulations

الآن أصبح بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة. فأهلًا وسهلًا بهم جميًعا دون اشتراط مهنة محددة..رابط التقديم https://t.co/QcIB3hVP8G pic.twitter.com/vfyu6bz9xN — توفيق الربيعة (@tfrabiah) March 11, 2023

تأشيرة سعودية

كان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أعلن، يوم الخميس الماضي، عن إلغاء اشتراط مهن محددة لمنح فيزا سياحة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد “الخطيب” أن السماح بالتأشيرة السياحية التي تشمل جميع المقيمين في دول الخليج على اختلاف مهنهم تمكنهم من أداء العمرة.

وقال “نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطواتٍ واضحة وبسيطة؛ أصبح استخراج التأشيرة لزيارة السعودية أسهل، دون اشتراط مهن محددة”.

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وكانت السعودية أطلقت، خلال العام الماضي، تأشيرة سياحية للمقيمين في دول الخليج شملت أصحاب مهن محددة.

وتسمح التأشيرة السياحية بالدخول للسعودية لأسباب سياحية مثل الفعاليات، وزيارة العائلة والأصدقاء، والأنشطة الترفيهية، وأداء فريضة العمرة دون أن تشمل فريضة الحج، ولا تشمل الرحلات بغرض الدراسة.

وتبلغ قيمة رسوم التأشيرة 300 ريال بالإضافة إلى قيمة التأمين الطبي.