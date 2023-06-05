أعلنت كل من شركة سايكو إبسون (رمزها في بورصة طوكيو: 6724، Epson) وشركة إبسون إكس للاستثمار التابعة لها (إكس آي)، عن قيامهما مؤخراً بضخ استثمار إضافي في شركة جيتاي اليابان المحدودة (GITAI Japan Inc)، وهي شركة متخصصة في تطوير الروبوتات الفضائية للاستخدامات العامة. وقد تم الاستثمار من خلال ذراع شراكة الاستثمار المحدودة (EP-GB) التابعة لهما.

وتطمح شركة جيتاي الناشئة، التي تأسست في اليابان، لتوفير عمالة آمنة وبأسعار معقولة للعمل في مجال الفضاء، وتهدف إلى تطوير وبيع روبوتات فضائية متعددة الاستخدامات تعمل كطواقم عمل لإدارة المهام والعمليات المطلوبة داخل وخارج المحطات الفضائية المتواجدة في مدار الأرض، وعلى القمر والمريخ. كما تهدف الشركة إلى تقديم خدماتها في الفضاء.

ومع تسارع جهود استكشاف الفضاء الخارجي، بما في ذلك تحديد وتطوير الموارد الموجودة على القمر، واستكشاف المريخ، وتوفير العمليات التجارية في محطة الفضاء الدولية، فمن المتوقع حدوث ارتفاع كبير في أنواع الأعمال والمهام التي يمكن مزاولتها في الفضاء الخارجي، مثل بناء محطات فضائية جديدة، وإنشاء قواعد على القمر والمريخ. وتعتبر هذه الأعمال من الأعمال الخطيرة التي يقوم بتنفيذها حالياً رواد الفضاء، الذين يجب تدريبهم ونقلهم وما ينطوي على ذلك من تكاليف هائلة.

وتعمل شركة جيتاي على تصميم الروبوتات المخصصة للاستخدامات العامة، والتي يمكنها تقليل المخاطر وتخفيف الأعباء عن كاهل رواد الفضاء بشكل كبير، فضلاً عن تقليل التكلفة الإجمالية لتدريب ونقل العمالة الفضائية بشكل كبير. وتهدف شركة جيتاي إلى جعل عمليات استكشاف الفضاء وتطويرها أكثر أمناً، وتوفيرها بأسعار مقبولة. وكانت الشركة قد قامت منذ عام 2021 بتعزيز سجلها الحافل في تصميم الروبوتات المتخصصة بأداء مهام العمل على القمر والروبوتات العاملة خارج المراكب الفضائية، وكذلك من خلال استكمال تجارب ناجحة باستخدام نماذج توضيحية داخل محطة الدولية.

وبالتناغم مع رؤية شركة إبسون المتجددة 25، تهدف شركة إبسون إلى دفع مسيرة الابتكار في التصنيع من خلال المشاركة في تصميم أنظمة إنتاج مرنة وعالية الإنتاجية تساهم في تقليل الآثار السلبية على البيئة.

وتتمتع تقنية الروبوتات الفضائية من شركة جيتاي بتطبيقات محتملة في أعمال الروبوتات الخاصة بشركة إبسون، وقد أثبتت قدرتها التنافسية في سوق الأعمال الفضائية التي تشهد توسعاً وتطوراً لافتين. وتواصل الشركة تحقيق النمو بالاستفادة من قدراتها التقنية والتنظيمية القوية.

وتتطلع شركة إبسون في المستقبل إلى المساهمة في تحقيق مجتمع مستدام من خلال إرساء مجموعة متنوعة من الشراكات والتحالفات التي تواصل مسيرة تطوير تقنياتها ومنتجاتها وخدماتها الخاصة.