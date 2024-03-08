فريق التحرير by فريق التحرير

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إبرة للتنحيف تقفز بقيمة نوفو نورديسك لـ 566 مليار دولار لتقصي شركة تسلا

أدت معطيات عن تجارب تظهر تفوق عقار سمنة جديد أفضل من عقار أوزمبيك إلى صعود صاروخي لأسهم نوفو نورديسك الشركة الدنماركية وأكبر شركة أوروبية حاليا

فريق التحرير by فريق التحرير

لم تكد شركة نوفو نورديسك التي تأسست عام 1923 في كوبنهاغن في الدنمارك، تكشف عن معطيات تظهر تفوق عقار سمنة جديد، اسمه أميكريتين amycretin ، وتبين أنه أفضل من عقار أوزمبيك Ozempic“”، حتى قفزت أسهمها لمستويات جعلت قيمتها تتجاوز أمس الخميس، القيمة السوقية لتسلا بعد أن أعلنت الشركة وهو علاج لمرض السكري يُستخدم كذلك لإنقاص الوزن.

وفي التجارب، تخلص المرضى من 13 بالمائة من وزن الجسم على مدار 12 أسبوعًا – مقارنة مع خسارة 6 بالمائة التي حققها ويجوفي خلال نفس الفترة الزمنية.

و ارتفع سهم نوفو نورديسك، وهي أكبر شركة أوروبية حاليا، بأكثر من 10.24% عقب إبلاغها المستثمرين بأن تجارب المرحلة الأولى من نسخة الأقراص من عقار أميكريتين الذي يجري تجريبه أظهرت أن المشاركين فقدوا 13.1 في المئة من وزنهم في 12 أسبوعاً. واصبحت الشركة في المرتبة 12 بين أكبر الشركات في العالم بالقيمة السوقية.

ويعتمد العقار الجديد على نفس هرمون GLP-1، أو الببتيد 1 الشبيه بالجلوكاجون، وهو هرمون موجود في الدماغ ينظم الشهية والشعور بالامتلاء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحفز هرمونًا آخر، وهو الأميلين، الذي يقلل أيضًا من الجوع ويبطئ إفراغ المعدة، وظهر في التجارب أن الدواء آمن بعد تحمله دون مشاكل من قبل 16 شخصا تناولوه على مدى ثلاثة أشهر.

يذكر أن لعاب المستثمرين يسيل لأدوية جديدة تجبر المرضى على تناولها مدى الحياة كما هو الحال مع أدوية التنحيف هذه، مما يمثل فرصة أرباح مستدامة للمستثمرين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...