إبحار ثلاث سفن أوكرانية محملة بالقمح والذرة

أشارت أ ف ب إلى أنه بعد خمسة أيام على انطلاق أول سفينة من أوديسا في جنوب اوكرانيا تنقل حبوبا أوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير، والتي يتوقع أن تصل إلى لبنان الأحد، انطلقت ثلاث سفن أخرى في موكب، على ما أعلنت وزارة الدفاع الدفاع التركية.

ومن المقرر أن تلي ذلك سلسلة شحنات منتظمة لإمداد الأسواق العالمية. وستتوجه السفن الثلاث إلى إيرلندا وإنكلترا وتركيا، على ما أوضحت الوزارة التركية. وأكدت أن سفينة أخرى في طريقها إلى ميناء تشيرنومورسك في جنوب أوكرانيا، لتحميل حبوب.

ويتوقع أن تصل هذا الميناء السبت، على ما قال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف. ووقّعت روسيا وأوكرانيا اتفاقين منفصلين برعاية تركيا والأمم المتحدة يسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية العالقة منذ بدء النزاع ومواد زراعية روسية رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ومن شأن هذين الاتفاقين التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي شهدت ارتفاعا صاروخيا في بعض من أفقر دول العالم بسبب الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية. إلا أن أسعار المواد الغذائية عرفت تراجعا واضحا في تموز/يوليو بدفع من أسعار الحبوب والزيوت النباتية، على ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).