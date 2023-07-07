أي مطار خليجي تتوقع أن تكون تعرفة مواقفه الأغلى؟

نشرت قناة “الإخبارية” السعودية، مساء اليوم الجمعة، تقريراً يوضح تعرفة مواقف مطارات دول الخليج العربي بعد رفع أسعار مواقف مطار الملك خالد الدولي بالرياض مؤخراً.

وأظهر تقرير القناة الرسمية أن تسعيرة مواقف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ومطار البحرين الدولي هما الأرخص خليجياً بعشرة ريالات في الساعة، وأن تعرفة مواقف مطار مسقط الدولي هي الأغلى بـ 100 ريال للساعة.

فيديو | بعد رفع أسعار مواقف مطار الملك خالد الدولي .. تعرف على تسعيرة مطارات الخليج#الإخبارية pic.twitter.com/QSBb0ksrns — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2023

وجاءت تسعيرة مواقف المطارات الخليجية (العواصم الخليجية باستثناء دولة الإمارات) كالتالي:

مطار الملك خالد الدولي بالرياض 10 ريالات (2.67 دولار) للساعة.

مطار الكويت الدولي 40 ريالاً (10.67 دولار) للساعة.

مطار البحرين الدولي 10 ريال (2.67 دولار) للساعة.

مطار الدوحة الدولي 15 ريالاً (4 دولارات) للساعة.

مطار دبي الدولي 25 ريالاً (6.67 دولار) للساعة.

مطار مسقط الدولي 100 ريال (27 دولاراً) للساعة.

رفع تعرفة مواقف مطار الملك خالد الدولي للضعف

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الأسبوع الماضي، عن رفع رسوم مواقف الصالات الداخلية والخارجية لكل ساعة إلى 10 ريالات (2.67 دولار) بدلاً من 5.5 ريال (1.47 دولار) للساعة المعمول بها سابقاً.

وأوضح مطار العاصمة السعودية أن رسوم مواقف الفترات القصيرة الأقرب لصالات السفر هي 10 ريالات للساعة، وتصل إلى 130 ريالاً (34.66 دولار) كحد أقصى في اليوم الواحد، بينما تعرفة مواقف الفترات الطويلة هي 10 ريالات للساعة و80 ريالاً (21.33 دولار) كحد أقصى في اليوم.

ونوه إلى أن تعرفة المواقف الدولية هي 10 ريالات للساعة، و130 ريالاً كحد أقصى في اليوم، و40 ريالاً (10.66 دولار) لكل يوم بعد مرور 48 ساعة، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن قيمة خدمة استلام وتسليم سيارة العميل عند بوابات السفر الدولية والداخلية 2 و3 و4 و5 أمام الصالات 115 ريالاً، وقيمة خدمة استلام سيارة العميل أمام الصالات وتسليمها بالمواقف 57.50 ريال، وقيمة خدمة استلام سيارة العميل بالمواقف وتسليمها بالمواقف 57.50 ريال.