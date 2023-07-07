. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

أي مطار خليجي تتوقع أن تكون تعرفة مواقفه الأغلى؟

تقرير يظهر تعرفة مواقف مطارات دول الخليج وأي مطار تعرفته الأرخص وأي مطار تعرفته الأغلى

. .. by . ..

نشرت قناة “الإخبارية” السعودية، مساء اليوم الجمعة، تقريراً يوضح تعرفة مواقف مطارات دول الخليج العربي بعد رفع أسعار مواقف مطار الملك خالد الدولي بالرياض مؤخراً.

وأظهر تقرير القناة الرسمية أن تسعيرة مواقف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ومطار البحرين الدولي هما الأرخص خليجياً بعشرة ريالات في الساعة، وأن تعرفة مواقف مطار مسقط الدولي هي الأغلى بـ 100 ريال للساعة.

وجاءت تسعيرة مواقف المطارات الخليجية (العواصم الخليجية باستثناء دولة الإمارات) كالتالي:

  • مطار الملك خالد الدولي بالرياض 10 ريالات (2.67 دولار) للساعة.
  • مطار الكويت الدولي 40 ريالاً (10.67 دولار) للساعة.
  • مطار البحرين الدولي 10 ريال (2.67 دولار) للساعة.
  • مطار الدوحة الدولي 15 ريالاً (4 دولارات) للساعة.
  • مطار دبي الدولي 25 ريالاً (6.67 دولار) للساعة.
  • مطار مسقط الدولي 100 ريال (27 دولاراً) للساعة.

رفع تعرفة مواقف مطار الملك خالد الدولي للضعف

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الأسبوع الماضي، عن رفع رسوم مواقف الصالات الداخلية والخارجية لكل ساعة إلى 10 ريالات (2.67 دولار) بدلاً من 5.5 ريال (1.47 دولار) للساعة المعمول بها سابقاً.

وأوضح مطار العاصمة السعودية أن رسوم مواقف الفترات القصيرة الأقرب لصالات السفر هي 10 ريالات للساعة، وتصل إلى 130 ريالاً (34.66 دولار) كحد أقصى في اليوم الواحد، بينما تعرفة مواقف الفترات الطويلة هي 10 ريالات للساعة و80 ريالاً (21.33 دولار) كحد أقصى في اليوم.

ونوه إلى أن تعرفة المواقف الدولية هي 10 ريالات للساعة، و130 ريالاً كحد أقصى في اليوم، و40 ريالاً (10.66 دولار) لكل يوم بعد مرور 48 ساعة، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن قيمة خدمة استلام وتسليم سيارة العميل عند بوابات السفر الدولية والداخلية 2 و3 و4 و5 أمام الصالات 115 ريالاً، وقيمة خدمة استلام سيارة العميل أمام الصالات وتسليمها بالمواقف 57.50 ريال، وقيمة خدمة استلام سيارة العميل بالمواقف وتسليمها بالمواقف 57.50 ريال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا