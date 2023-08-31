كشفت شركة أي في غلوبيل AV Globale عن ماسة تحطم الأرقام القياسية في جولة حول العالم للمجوهرات.

وأعلنت أي في غلوبيل الشركة الرائدة في مجال الماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة والمجوهرات، والتي تشتهر ببراعتها الإبداعية وحلول المبيعات الإلكترونية المبتكرة، عن عودة ظهور ماسة استثنائية حقًا وهي من عيار- 1.05 قيراطًا من اللون الأحمر الأرجواني الفاخر التي أطلق عليها معهد الأحجار الكريمة الأمريكي (GIA) اسم إيه في روز” AV Rose.

وسبق أن تصدرت هذه الماسة الرائعة عناوين الأخبار لدى تسجيل رقم قياسي عالمي في مزاد كريستيز المرموق في جنيف، حيث حققت سعر بيع مذهل بلغ 2.77 مليون دولار للقيراط الواحد عندما قدم أشيش فيجاي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة AV Group، العرض الفائز للاستحواذ عليها.

والآن، أصبح لدى هواة جمع الأحجار الكريمة والمستثمرين المميزين فرصة ثانية لرؤية القطعة الرائعة في معرض عالم المجوهرات والأحجار الكريمة في هونغ كونغ في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر.

كجزء من جولة استثمارية عالمية حصرية، سيتم عرض AV Rose في مواقع مختلفة، بما في ذلك كل من:

هونج كونج

تايلاند

إيطاليا

فرنسا

الولايات المتحدة

دبي

وقال أشيش فيجاي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة AV Globale: “يمثل الألماس الأحمر قمة الثروة المحمولة، وهو استثمار خالد يحمل قيمته بامتياز.”

ويضيف قائلا: “لقد كانت هذه الماسة النادرة للغاية، وستظل، إضافة رئيسية لأي محفظة استثمارية مميزة.

“للأحجار قصة خاصة بها، وهذه القصة لا تختلف. إن AV Rose هي هدية فريدة من الطبيعة، تم تشكيلها في توازن مثالي بين الانسجام والرفاهية والحرفية.

وأصبحت أي في غلوبيل مستعدة تمامًا للشروع في هذه الرحلة الجذابة ليشهد العالم عجبًا آخر من عجائب الطبيعة، ويبدأ كل ذلك في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة العالمي في هونغ كونغ في سبتمبر المقبل.