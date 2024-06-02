فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

أي دولة لديها أكبر الجيوش عددا في العالم؟

لدى فيتنام أكبر جيش في العالم بعدد الأفراد فيما تليها الهند وكوريا الجنوبية

فريق التحرير by فريق التحرير

رغم أن الولايات المتحدة تعد أكبر قوة عسكرية في العالم، إلا أن فيتنام تمتلك أكبر جيش من حيث عدد الأفراد. وتتصدر بذلك كل من فيتنام والهند وكوريا الجنوبية التي لديها أكبر الجيوش.
وتمتلك الصين أكبر جيش دائم، حيث يبلغ عدد أفرادها أكثر من 2 مليون فرد. ومع زيادة الإنفاق الدفاعي على مدى العقود الماضية، تحتل البلاد أيضًا المرتبة الثالثة في عدد الدبابات والثانية في عدد حاملات الطائرات العاملة. ولكن عندما يتم تضمين أفراد الاحتياط، فإن الجيش الصيني يتخلف عن جيش فيتنام والهند وكوريا الجنوبية وروسيا. وتضم القوات الفيتنامية 600 ألف جندي نشط وأكثر من 5 ملايين في الاحتياط. وذلك لأن فيتنام، إلى جانب دول مثل كوريا الجنوبية، لديها سياسة ثابتة للتجنيد الإجباري للشباب.

يُظهر الرسم البياني أدناه، من فيجيوال كابيتالست Visual Capitalist، أكبر 10 دول من حيث عدد الجنود اعتبارًا من مايو 2024، بما في ذلك الأفراد العاملين والاحتياطيين، بالإضافة إلى القوات شبه العسكرية. ويستند الرسم البياني إلى تقديرات من غلوبال فايرباور GlobalFirepower.com.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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