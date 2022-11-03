أي بي أم تدعم التحوّل الرقمي في السعودية تماشياً مع رؤية 2030

تتحدث نيكل لامورو مديرة الموارد البشرية في شركة أي بي إم على أهمية إقامة مؤتمر “ثينك السعودية” (THINK KSA)، لأنه يبرز أحدث ما توصلت إليه صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشددت على دعم أي بي أم للتحوّل الرقمي في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

ما أهمية فعالية “ثينك السعودية” ودورها في دعم التحول الرقمي في المملكة؟

ثينك السعودية هو أحدث مؤتمر لسلسلة مؤتمرات “ثينك” التي تقام في المدن حول العالم، لتسليط الضوء علي أحدث ما توصلت اليه صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجالات مثل البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحديث الأعمال باستخدام منصات لسحابة الهجينة.

تمكنا في المملكة العربية السعودية، من جمع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أي بي أم، مع الوزراء بالحكومة السعودية وقادة الأعمال الإقليمية، وخبراء الصناعة لمناقشة الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المستقبلية في تسريع رحلة التحول الرقمي للمملكة، ليتواكب مع خطة المملكة وأجندتها الوطنية.

وقد شرفنا بحضور المؤتمر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحه، والذي شارك في مناقشة مثمرة مع أرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة “أي بي أم” عن أحدث الحلول التقنية مثل الحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي، السحابة الهجينة وكيفية تعزيز وتنمية المهارات.

ما هي النتائج التي يمكن توقعها من الفعالية؟

تضمن جدول أعمالنا إلقاء الكلمات الرئيسية، وعقد جلسات النقاش حول الابتكار، وتسليط الضوء على تقنيات أي بي أم الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والأمن السيبراني، والسحابة الهجينة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز الاستدامة.

وخلال هذه الفعالية، تم الإعلان عن إطلاق شراكة مع الشركة السعودية لنقل وتقنيات المياه (WTTCO)، لأتمتة أكثر من 175 عملية تجارية أساسية، بما في ذلك التمويل، والموارد البشرية، وسلسلة التوريد، والمبيعات والصيانة، حيث ستساعد شركة أي بي أم على تنفيذ مجموعة من الحلول لتعزيز الاستدامة، التي تعد جانباً حيوياً من رؤية المملكة 2030. كما قمنا بالإعلان عن التعاون مع شركة أرامكو لإنشاء مركز عالمي للابتكار الرقمي بهدف دعم النمو الاقتصادي في المملكة عبر التقنيات فائقة التطور وذلك بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحواسب الكمية في عدة مجالات.

كيف تعمل شركة أي بي أم مع المملكة لتسريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية 2030؟

يمتد وجود شركة أي بي أم في المملكة لعقود طويلة، فقد كانت الشركة حاضرة بقوة في المشهد الاقتصادي والتكنولوجي في المملكة، وذلك منذ عام 1947، حيث قامت أي بي أم بتركيب أول جهاز كمبيوتر في المنطقة لشركة أرامكو السعودية. وعلى مدار أكثر من 70 عاماً، عملنا بشكل وثيق مع المملكة والعديد من شركات القطاع الخاص لتعزيز قدراتها التكنولوجية، حيث يأتي ذلك نابعاً من إدراكنا بمكانة المملكة، وقدرتها على الاستثمار في العديد من المبادرات، التي تشمل مشاريع التحول الرقمي مع عملائنا وشركائنا.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت أي بي أم إطلاق فريق IBM Client Engineering في الشرق الأوسط وأفريقيا للعملاء وشركاء الأعمال، وذلك في كل من المملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، حيث ستقود IBM Client Engineering الابتكار عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توفير تجربة عملاء محسنة تركز على الإبداع المشترك والبراعة التقنية والسرعة.

يقع مركز أمن المعلومات، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، في مكتب أي بي أم، في الرياض، مما يؤكد التزامنا تجاه المملكة، حيث يعمل المركز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويدعم العملاء من خلال مساعدتهم على الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، فيما يعد المكتب أول منشأة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم خدمات أمنية للعملاء من القطاعين الخاص والحكومي.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم شركة أي بي أم بدعم التحول الرقمي في المملكة، الذي مثل جانباً هاماً في رؤية 2030. فمن خلال الاستفادة من حلول تقنية السحابة الهجينة، والذكاء الاصطناعي من شركة أي بي أم، يمكننا العمل مع شركائنا لتسريع التحول الرقمي لعملائنا، وبالتالي دعم رؤية المملكة العربية السعودية.

تتمثل إحدى تحديات التحول الرقمي في إحداث فجوة في المهارات. ما هو دور شركة أي بي أم في سد هذه الفجوة؟

تتمثل إحدى أولويات شركة أي بي أم في المنطقة في تمكين الشباب بالمهارات الجديدة، وتأهيليهم لشغل الوظائف، التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة، وقد قمنا بالعديد من المبادرات لتحقيق ذلك الهدف، وهي على النحو التالي:

لدينا التزام عالمي بدعم 30 مليون شخص، من جميع الأعمار، بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المستقبلية، وذلك بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يعكس حرص شركة أي بي أم على تعزيز مهارات الأجيال القادمة.

تعد منصة IBM SkillsBuild الخاصة بشركة أي بي أم برنامج تدريب رقمي مجاني، يستهدف الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل، حيث يوفر البرنامج فرصة الوصول إلى الدورات التعليمية، والموارد التي تركز على إعادة تشكيل المهارات، أو تعزيز مهارات التعلم في التكنولوجيا الأساسية.

نتعاون في منطقة الشرق الأوسط مع الجامعات من خلال توفير الوصول إلى الموارد التعليمية التي توفرها المنصة، وذلك على النحو التالي:

في الإمارات العربية المتحدة: تمكنا من توحيد الجهود مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مركز جديد للتميز.

تمكنا من توحيد الجهود مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مركز جديد للتميز. في المملكة العربية السعودية: نعمل على بناء شراكات محلية قوية لدعم الرؤية الرقمية، وذلك بدءاً من العديد من مشاريع التحول الرقمي مع عملائنا وشركائنا، وبالتعاون مع مركز أمن المعلومات، إضافة إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى تطوير مهارات الشباب السعودي.

في مصر: أعلنت شركة أي بي أم، عن تعاونها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للاستفادة من SkillsBuild كجزء من مبادرة حياة كريمة لتطوير المهارات الرقمية للطلاب والخريجين المصريين.

كيف تدعم شركة أي بي أم اقتصاد المملكة لبناء القوى العاملة في المستقبل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؟

أطلقت شركة أي بي أم في المملكة مجموعة من المبادرات لتحسين المعرفة الرقمية، وتطوير مهارات الشباب السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك على النحو التالي:

إطلاق شراكة إستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى المملكة، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تدريب ما يصل إلى 100,000 شاب سعودي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تعاونت أي بي أم مع جامعة الملك سعود بهدف تعزيز تنمية المهارات الذكاء الاصطناعي، ودعم رؤية المملكة 2030، ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي وطويل الأمد إلى الاستفادة من موارد وخبرات شركة أي بي أم وشبكتها العالمية في جميع أنحاء المملكة.

منذ عام 2003، تعاونت شركة أي بي أم مع أكثر من 25 جامعة رئيسية في المملكة، حيث استفاد المئات من أعضاء هيئة التدريس وآلاف الطلاب من برامج أي بي أم الأكاديمية، التي تركز على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وذكاء الأعمال، والتحليلات، والبلوك تشين.

وخلال السنوات الأخيرة، قدمنا ​​أكثر من 160 برنامج تدريبي للطلاب السعوديين، وذلك عبر مكاتب أي بي أم أو المعامل الدولية. وفي السنوات الخمس الماضية، قمنا بتوظيف طلاب دراسات عليا في مكتب أي بي أم في الرياض.

لقد قمتم مؤخراً بنشر دراسة IBV التي استطلعت آراء أكثر من 60 مديراً تنفيذياً في المملكة، حيث صنف ما يقرب من نصف المشاركين الاستدامة على أنها أولوية قصوى لمؤسساتهم. و مع ذلك، أشار أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (51٪) إلى أن الاستدامة تعد واحدة من أكبر التحديات التي يواجهونها في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة. كيف تساعد شركة أي بي أم، انطلاقاً من معرفتها وخبرتها، الرؤساء التنفيذيين في جميع أنحاء المنطقة على معالجة التحديات التي يواجهونها مع الاستدامة؟

تعد الاستدامة جزء هاماً في استراتيجية المؤسسات ، ومن الواضح أن العديد من قادة الأعمال ملتزمون بتحقيق أهداف الاستدامة، إلا أن المشكلة تكمن في كيفية نحقق هذا الهدف. وبحسب دراسة أجربت في شهر أكتوبر الماضي، فإن خُمس أكبر 2000 شركة مدرجة في البورصة في العالم التزمت باستراتيجية صافي الصفر (المصدر: جامعة أكسفورد). وبالرغم من ذلك، فقد كشف التقرير أيضاً أن العديد من هذه الشركات لا تحسب الانبعاثات الناتجة عن سلاسل التوريد الخاصة بها، أو تعتمد على استراتيجيات غير موثوقة لحساب انبعاثات الكربون الخاصة بها.

وعلى الرغم من التحديات العديدة الموجودة في عالمنا اليوم، فإن الرؤساء التنفيذيين يضعون الاستدامة على رأس سلم أولوياتهم:

في عام 2021، أعلنت أي بي أم عن وضع هدف يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 في جميع البلدان التي نعمل فيها.

في أبريل 2022، أعلنت أي بي أم عن إطلاق IBM Impact، الذي يعد إطار عمل جديد لـــــ ESG، وهو الأمر الذي يعكس طموح الشركة في بناء مستقبل مستدام.

في عام 2022، أعلنت أي بي أم عن تعاونها مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة،كما أعلنت أي بي أم عن تعاونها مع مركز الإحصاء في أبو ظبي للاستفادة من IBM Turbonomic لتحقيق توازن بين حيادية الكربون وأداء التطبيقات.

نحن فخورون بأن نكون الشريك التكنولوجي لــــكوب COP27، الذي يعقد في مصر خلال الشهر الجاري، حيث ندعو شركائنا وعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للالتقاء معاًـ وإحداث تأثير دائم وإيجابي.