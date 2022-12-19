أين يمكنك مشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة في دبي؟

مع اقتراب عام 2022 من نهايته، ادخل إلى العام القادم الجديد بالمرح والفرح ومشاهدة عروض الألعاب النارية. بالنسبة للمقيمين في دبي، هناك خمسة أماكن لمشاهدة عروض باهرة للألعاب النارية هذا العام.

برج خليفة

تعتبر الألعاب النارية في برج خليفة تقليداً سنوياً للكثيرين في دبي. يقع في وسط المدينة، وستتم إضاءة أطول برج في العالم بالألعاب النارية، مصاحباً بعرض الضوء والليزر ليلة رأس السنة.

يمكن مشاهدة الألعاب النارية من خلال التوجه إلى:

دبي مول

أحد المطاعم العديدة في وسط مدينة دبي

بوليفارد الشيخ محمد بن راشد

حديقة البرج الواقعة قرب بحيرة البرج

السيف

تشهد منطقة السيف التراثية في دبي، التي تقع في خور دبي، الألعاب النارية كل عام.

يمكن للزوار الاستفادة من المطاعم المختلفة على الواجهة البحرية في المنطقة.

أتلانتس النخلة

شاهدوا عروض الألعاب النارية في أتلانتس النخلة عن طريق حجز طاولة في أحد مطاعم وصالات الفندق.

يمكن للزوار أيضا مشاهدة الألعاب النارية مع حفل عشاء رأس السنة الذي تحييه المغنية الأسترالية الشهيرة كايلي مينوغ.

كما يمكنكم مشاهدة الألعاب النارية من:

ممشى نخلة جميرا القريب

أي من مطاعم منطقة ذا بوينت

نادي مرسى دبي لليخوت

تخطي الحشود والازدحام في ليلة رأس السنة الجديدة، من خلال ركوب يخت ينقلك لعام 2023.

احجز يختا في أكسكلوسيف، الذي لديه سبعة يخوت ويخت عملاق، وشاهد الألعاب النارية من طريق خاص.

يمكنكم أيضاً اختيار بدائل مناسبة للميزانية مثل:

عبارة دبي العامة

الحافلة المائية

النقل البحري

عن طريق الحجز عبر هيئة الطرق والمواصلات.

“ذا بيتش”

استمتع بشتاء دبي في “ذا بيتش”. يقع قبالة شاطئ جميرا في دبي مارينا، “ذا بيتش” هو نقطة ممتازة للزوار لمشاهدة عرض الألعاب النارية.

يمكن أيضاً:

الجلوس في أي من مطاعم “ذا بيتش”

يمكن للمقيمين في “ذا بيتش” مشاهدة عروض الألعاب النارية عبر المياه على متن سيارة أجرة بحرية، والتي يمكن استئجارها من محطة مارينا مول