أين تنتشر بيتريكس، المادة الأشد مرارة في العالم، في منزلك؟

لردع الأطفال والحيوانات الأليفة بدأت مادة بيتريكس، وهي أشد المواد مرارة تنتشر في العديد من المنتجات المنزلية لضمان عدم تناولها بالخطأ ولجعل محاولة تذوقها أمرا مزعجا و غير مستساغ على الإطلاق من قِبَل الناس والصغار والحيوانات المنزلية الأليفة.

وتعد المواد المرّة والآمنة عند تناولها بالخطأ من أبرز الطرق التي تمنع حصول حوادث إبتلاع الأطفال لبطاريات أو أقراص “الليثيوم” وتوفير نصائح مفيدة للعلاج الفوري في حال الابتلاع.

وبدأت مواد مشابهة أو بيتريكس ذاتها تستخدم في البطاريات زخلايا أقراص “الليثيوم” حيث تعتمد هذه التقنية مادة “البيتريكس” الآمنة والأكثر مرارة في العالم والتي يتم وضعها كطبقة رقيقة أسفل الخلية للمساعدة على منع الأطفال من الابتلاع العرضي فضلا عن حزمة التعبئة المزدوجة لتعزيز أمان الأطفال.

ويكفي مثلا سكب كوب صغير من بيتريكس في حوض سباحة أولمبي لجعل طعم المرارة الشديدة في كل قطرة من المسبح. كما يمكن استخدام المادة بيتريكس للتوقف عن عادة قضم الأظافر أو الجلد.

وبيتريكس هي علامة تجارية من مستحضرات لحماية الأطفال من مضغ المواد الضارة واسم المادة الفعالية فيها هو دينتانيوم (Denatonium) على هيئة مركب اسمه بنزوات البدينتانيوم (denatonium benzoate).

We’re excited to attend the 2023 @cleaninstitute Annual Meeting! We're looking forward to meeting you there at the end of the month #2023ACI pic.twitter.com/DUJF6s2eVX — Bitrex (@BitrexGlobal) January 27, 2023