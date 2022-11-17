أين تذهب في 2023؟ دليل lonelyplanet يكشف عن أفضل وجهات السفر

إذا كنت تخطط للسفر لقضاء إجازتك السنوية، ولا تعلم أين تذهب، وإذا كان لديك أكثر من خيار، ولا تستطيع أن تفاضل بينها؛ فإليك الحل.

“لونلي بلانيت” (lonelyplanet) دليل السفر الإرشادي عن القائمة السنوية لـ”الأفضل في مجال السفر”.

دليل لونلي بلانيت للعام المقبل يختلف عن سابقيه إذ يضم ثلاثين مدينة عالمية، مصنفة إلى خمس فئات، بحسب رغبة المسافر وهي:

السياحية

الاسترخاء

تناول الطعام

التعلّم

التواصل

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023

كما صنف الدليل الوجهات حسب شهور السنة، لكي يقرر المسافر إلى أين يذهب حسب الشهر الذي سيقضي فيه إجازته، وبحسب الدليل فإن أفضل وجهات السفر في العالم لعام 2023، هي:

بحسب الطعام

أومبريا، إيطاليا

كوالالمبور، ماليزيا

فوكوكا، اليابان

ليما، بيرو

جنوب أفريقيا

مونتيفيديو، أوروجواي

السياحية

من إسطنبول التركية إلى صوفيا في بلغاريا

نوفا سكوشا، كندا

بوتان

زامبيا

ولاية غرب أستراليا

الحديقة الطبيعية الوطنية، كولومبيا

الاسترخاء

هالكيديكي، اليونان

جامايكا

جزيرة دومينيكا

رجا أمبات، إندونيسيا

مالطا

الأردن

الاتصال البشري

ألاسكا

ألبانيا

أكرا، غانا

سيدني، أستراليا

غيانا

بويز، الولايات المتحدة الأمريكية

التعلّم

مانشستر، المملكة المتحدة

نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية

دريسدن، ألمانيا

السلفادور

جنوب اسكتلندا

مرسيليا، فرنسا