فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

أين الشرق الأوسط من  2.6 تريليون دولار أمريكي بأنشطة الاندماج والاستحواذ العالمي؟

الإمارات تقود صفقات الشرق الأوسط وسط ازدهار عالمي في ذروة جديدة لأنشطة الاندماج والاستحواذ

فريق التحرير by فريق التحرير

فيما وصلت قيمة الصفقات العالمية إلى 2.6 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام منذ ذروة الجائحة بحسب رويترز، قادت الإمارات الصفقات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مع زيادة بنسبة 31% في حجم الصفقات في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع ارتفاع قيم الصفقات الكبيرة بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار. تُعد الإمارات العربية المتحدة مستثمرًا رئيسيًا ومستهدفًا خارجيًا، حيث تقود نشاط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من صناديق الثروة السيادية والهيئات الحكومية، مع التركيز على التنويع وقطاعات التكنولوجيا. شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا في حجم وقيمة الصفقات. وشكلت الصفقات العابرة للحدود 52% من الحجم و81% من القيمة. وتتصدر الإمارات المنطقة بـ 63 صفقة في الربع الأول من عام 2025 بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي، تليها المملكة العربية السعودية. كما شهدت الصفقات المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تصدّر قطاع التكنولوجيا من حيث الحجم والقيمة.

وفي نشاط الصفقات العالمية تغلب السعي لتحقيق النمو في مجالس إدارة الشركات وتأثير الطفرة في نشاط الذكاء الاصطناعي على حالة عدم اليقين التي أحدثتها الرسوم الجمركية الأمريكية. ووفقًا لبيانات ديلوجيك، انخفض عدد الصفقات حتى 1 أغسطس بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن قيمتها ارتفعت بنسبة 28%، مدعومةً بصفقات أمريكية ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...