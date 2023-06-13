أيكيا تراهن على الديكور الداخلي مع تحويل الذكاء الاصطناعي لاستراتيجية المبيعات

أشارت رويترز إلى أن أيكيا أصبحت تدرب موظفي مراكز الاتصال لديها ليصبحوا استشاريي تصميم داخلي مع تقديمها خدمات التحسينات المنزلية وإحالتها لاستفسارات الزبائن إلى روبوت برمجي يدعى بيلي، وذلك في أسواق عديدة.

ويدرب روبوت الدردشة IKEA Billie العاملين في مركز الاتصال مع سعي ايكيا لتوسيع خدمات التصميم الداخلي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، بعد عمليات الإطلاق السابقة في أجزاء من أوروبا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى.

في المملكة المتحدة ، يدفع الزبائن 25 جنيهاً استرلينياً (31.44 دولاراً) مقابل مكالمة فيديو مدتها 45-60 دقيقة لإرشادات التصميم الداخلي وقائمة المنتجات المقترحة ، ويمكنهم دفع 125 جنيهاً استرلينياً مقابل ثلاث استشارات في تصميم مساحات العمل ، ومخطط أرضي ومرئيات ثلاثية الأبعاد. تقول شركة إنكا Ingka مالكة الامتياز التجاري لأيكيا في هولندا إنها إنها دربت 8500 موظف في مركز الاتصال كمستشارين للتصميم الداخلي منذ عام 2021 ، في حين أن روبوت الدردشة بيلي – الذي أطلق في نفس العام – تعامل مع 47٪ من استفسارات العملاء لمراكز الاتصال على مدار العامين الماضيين.

ولدى الاستفسار من الشركة إن كان من المرجح أن يؤدي الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى تقليل عدد الموظفين في الشركة ، قال بيسيرت: “هذا ليس ما نراه الآن”.

بلغت المبيعات عبر الهاتف أو الفيديو للمنتجات والخدمات من خلال قناة إنكا للتصميم الداخلي البعيد 1.3 مليار يورو (1.40 مليار دولار) من الإيرادات في السنة المالية 2022 لشركة إنكا – 3.3٪ من الإجمالي. وقالت مجموعة إنجكا لرويترز إنها تهدف إلى زيادة تلك الحصة إلى 10٪ بحلول عام 2028 كجزء من حملة لجذب عملاء الجيل Z في المستقبل.

وبالمقارنة ، بلغت مبيعات المنتجات عبر الإنترنت عبر موقع ايكيا ، المملوك لشركة إنكا ، حوالي 9.9 مليار يورو ، أو 25٪ من إجمالي المبيعات في السنة المالية لشركة إنكا المنتهية في 31 أغسطس 2022.

يتماشى الاستثمار في الخدمات الرقمية، حيث تشرع ايكيا في توسعة بقيمة 2 مليار يورو في الولايات المتحدة، مع منافستها واي فير Wayfair ، التي أطلقت الشهر الماضي “استوديو التصميم الرقمي” – وهو كشك داخل المتجر حيث يمكن للمتسوقين تجربة أنماط الأثاث، والتخطيط في عرض رقمي للغرفة.

قالت جوسلين باولي ، محامية التكنولوجيا والرئيسة المشاركة لفريق قطاع البيع بالتجزئة في غولينغ في لندن: “ليس من المستغرب أن تركز ايكيا الآن على قنوات البيع الافتراضية – والمفاجئ ليس قيامها بذلك بل تأخرها في المبادرة بذلك”. وقالت إن هذه الخدمات الافتراضية تتطلب استثمارات كبيرة لضمان الدقة في تجسيد ألوان المواد وملمسها وأحجامها الصحيحة لتقليص المرتجعات إلى أدنى حد.