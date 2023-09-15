أيفون 15 يصل الإمارات.. الأسعار وموعد الاستلام

كشفت شركة أبل عن إمكانية شراء أيفون 15 مسبقا في أكثر من 40 دولة ومنطقة، بينها الإمارات العربية المتحدة، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر.

ومن المقرر أن يتم تسليم طلبات الحجز بداية من يوم الجمعة 22 سبتمبر.

أسعار أيفون 15 في الإمارات

تختلف أسعار أجهزة أيفون 15 الجديدة اعتمادا على سعة التخزين التي يتم اختيارها.

ويبدأ سعر أيفون 15 وأيفون 15 بلس في الإمارات من 3399 درهما و3799 درهما على التوالي.

وهي متوفرة بسعات تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين 5 ألوان هي الذهبي والأزرق، والأخضر والوردي والأسود.

يبدأ سعر أيفون 15 برو في الإمارات من 4299 درهما، بينما يبدأ سعر أيفون 15 بروماكس من 5099 درهما.

وكلا النوعين متوفر بأربعة سعات تخزين مختلفة (128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت)

كيفية شراء أيفون 15 بالتقسيط في الإمارات

كانت الاستجابة الأولية لجهاز iPhone 15 من Apple إيجابية للغاية، كما قال تجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، بحسب صحيفة خليج تايمز.

وقال فيكاس تشادها، الرئيس التنفيذي لشركة “جامبو” إنه من المتوقع أن يعمل iPhone 15 بشكل جيد، مع ألوان وترقيات جديدة تغري المستخدمين.

وأوضح إن شركته تتلقى استفسارات عن أجهزة، وأنه سيكون لديها عروض الشراء بالتقسيط والاستبدال، حيث يمكن للعملاء تبديل هواتفهم القديمة والحصول على الهاتف الجديد بخصم كبير.

وأكد أن المستهلك في الإمارات يميل نحو المنتجات الرائدة والراقية ذات المواصفات العالية.

انخفاض أسعار هواتف أيفون القديمة

ويتوقع رئيس جامبو أن تشهد الأجيال القديمة من أجهزة أيفون انخفاضا في الأسعار الرسمية بنسبة تتراوح بين 7 و12% بمجرد إطلاق الهواتف الجديدة، بحسب ما نشرت صحيفة خليج تايمز.

وكانت أببل أعلنت قبل أيام عن طرازات هواتفها الجديدة، التي شملت بعض المميزات الإضافية.