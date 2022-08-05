أياتا تعتبر أن مطار هيثرو فشل وأخفق

رأى “الاتحاد الدولي للنقل الجوي” (إياتا)، الجمعة، أن مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن أخفق في تقديم الخدمات الأساسية لشركات الطيران وفشل في تحقيق أهدافه المتعلقة بأمن المسافرين.

وأشار الاتحاد في تقرير أعده حول مستوى أداء الخدمات لقطاع السفر الجوي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، نشرته وكالة “بلومبيرج” إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض مستوى خدمات المطار في شهر حزيران/يونيو إلى الحد الأدنى لها منذ البدء بإعداد السجلات.

ووفقاً للتقرير، لم تعد المطارات الكبرى قادرة على دعم سعتها المعلنة، ما دفعها إلى تمديد العمل بإجراءاتها المتعلقة بالحد الأقصى للقدرة الاستيعابية للمسافرين حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وتفاجأت شركات الطيران العالمية، في تموز/يوليو الماضي، بإن إدارة مطار هيثرو طالبتهم بوقف بيع التذاكر في ذروة الموسم العطلات المدرسية الذي يعد مربحاً، بالاضافة لتحديد عدد المسافرين منه يومياً.

وكان مطار هيثرو أعلن منتصف الشهر الماضي عن تحديد عدد المسافرين بـ 100 ألف يومياً لغاية 11 ايلول/سبتمبر المقبل، أي أقل بأربعة آلاف راكب عن العدد المتوقع، وطالب شركات الطيران بوقف بيع تذاكر السفر خلال فصل الصيف، وهي خطوة قد تُكلِّف ما يصل إلى 500 مليون دولار من الإيرادات الضائعة.

ورفضت “طيران الإمارات” طلب مطار هيثرو في لندن بخفض رحلاتها، واعتبرت أن ذلك “غير معقول وغير مقبول على الاطلاق، ونحن نرفض هذه المطالب”.

وفي مقابلة سابقة، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، الذي يمثّل صندوق الثروة السيادية لقطر في مجلس إدارة هيثرو، إنه يتفهم مشكلات التوظيف التي تواجه المركز لكنه “أصيب بخيبة أمل” بسبب افتقاره إلى البصيرة.

وعلى مستوى أداء شهر حزيران/يونيو، ارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 229.5% قياساً بمستويات الشهر نفسه من عام 2021، إذ يساهم تخفيف القيود المفروضة على السفر في غالبية دول آسيا والمحيط الهادئ في تسريع وتيرة التعافي. وسجّلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية نمواً بنسبة 65.0% من المستويات المسجلة في شهر حزيران/يونيو 2019.

وانتعشت حركة السفر المحلية في حزيران/يونيو 2022 بنسبة 5.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ جاءت هذه النتائج مدفوعة بالتحسن الكبير الذي شهدته معظم الأسواق، إلى جانب تخفيف القيود المرتبطة بمتحور أوميكرون في السوق المحلية الصينية. وسجّلت إجمالي حركة السفر المحلية في شهر حزيران/يونيو 2022 ارتفاعاً بنسبة 81.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

وزاد إجمالي حركة المسافرين (يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 76.2% في حزيران/يونيو 2022 مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش القوي في حركة السفر الدولية، والتي بلغت 70.8% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.