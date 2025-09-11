أوّل لقاح علاجي للسرطان من روسيا وعلاجات عالمية منافسة تدخل السوق خلال 3 سنوات

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية (FMBA) أمس 10 أيلول 2025، أنها طورت أول لقاح علاجي للسرطان، يعتمد على تحليل الشيفرة الجينية لورم كل مريض وتصميم مركب خاص به بعد أن أثبت فعالية بشكل لافت. وأثبتت الدراسات ما قبل السريرية فعاليته في تقليص الأورام بنسبة بين 60% و80%، وهو الآن بانتظار الترخيص لبدء التجارب السريرية على البشر. ورغم أن اللقاح موجه أولاً إلى سرطان القولون والمستقيم، إلا أنه هناك خطط لتوسيعه لاحقاً إلى أنواع أخرى. يختلف العلاج عن اللقاحات السابقة بأنه شخصي، مصمم وفق التحليل الجيني للمريض. ومن المتوقع أن يستغرق اعتماده للاستخدام الواسع سنوات قليلة شرط نجاح التجارب السريرية. وتعمل روسيا بالتوازي على مشاريع أخرى مثل لقاح mRNA للسرطان ولقاح «إنتروميكس» الذي دخل التجارب السريرية في يونيو 2025. هناك تقدم علمي حقيقي لكنه قد لا يعني أن العلاج متوفر الآن لأن اللقاح ما زال بحاجة إلى إثبات فعاليته وسلامته في التجارب السريرية على المرضى، ثم المرور بالموافقات التنظيمية. ويعد العلاج تطور مهم ضمن سباق عالمي لإنتاج لقاحات علاجية للسرطان. ويقدم اللقاح الروسي نموذجاً جديداً بفضل الذكاء الاصطناعي والعمل على تخصيص كل جرعة، وتقطع لقاحات السرطان أشواطاً بعيدة في الاختبارات البشرية الضخمة وتقترب من الاعتماد والاستخدام التجاري في بعض الأنواع لكن السباق العالمي يقترب من تحقيق أول اختراقات واقعية في السنوات الثلاث المقبلة.

