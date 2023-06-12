أونر تجعل الشرق الأوسط منطقة رئيسية لعملياتها وتتوّسع باستراتيجية النمو الخارجي

أعلنت أونر Honor أنها تعمل بنشاط ملحوظ على زيادة تواجدها على مستوى العالم خارج سوقها المحلي في الصين.

ونجحت العلامة التجارية في دخول واكتساب قوة جذب في العديد من الأسواق العالمية، الأمر الذي أدّى إلى توسيع نطاق وصولها وقاعدة عملائها في العديد من المناطق. وقد شهدت العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا نمواً ملحوظاً في الأسواق الخارجية خلال الربع الأول من عام 2023، ولا سيّما في مناطق أوروبا، لشرق الأوسط، أفريقيا وأمريكا اللاتينية. تتضمن استراتيجية النمو في شركة أونر التركيز على عروض المنتجات المُبتكرة لتلبية مُتطلبات المستهلكين العالميين.

ومن خلال جهودها الحثيثة، تعمل أونر على ترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في الساحة الدولية، مدفوعة برغبتها في نمو حصيلتها من المنتجات وشراكاتها مع كبار المُشغّلين مثل Three (في المملكة المتحدة)، Orange و SFR (فرنسا)، فقد سجلّت أونر نمو يصل إلى 400% في أوروبا، وهي في وضع جيّد للحفاظ على الزخم الذي حظى عليه هاتفيّ أونر Magic5 Pro و أونر Magic Vs. وتعزو الإنجازات الهائلة التي وصلت إليها أونر إلى المجموعة الكبيرة التي تُتيحها الشركة من الهواتف الذكية، والتي تتراوح بين الفئات ذات الأسعار المُناسبة – مثل سلسلة هواتف X Series – إلى سلسلة Magic Series الرائدة التي تُعد من الفئات المُميزة للغاية.

الشرق الأوسط منطقة رئيسية

اعتبرت أونر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمثابة منطقة نمو رئيسية، خاصةً منطقة الشرق الأوسط. فقد جذبت منتجات أونر الأنظار في الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، والعراق، والتي أهّلتها لتكون ضمن أفضل خمسة لاعبين في السوق في هذه المناطق. فيما هو قادم، تتوّقع Counterpoint نمواً مُطرداً لشركة أونر، خاصةً في الأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المكسيك، كولومبيا، بيرو، وبعض البلدان الأُخرى في منطقة الشرق الأوسط. أونر تجلب هواتف رائدة جديدة إلى الأسواق العالمية في حين اعتمدت شركة أونر في البداية على سلسلتيها X Series و N Series للتوّسع خارج الصين، تهدف العلامة التجارية الآن إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في السوق من خلال سلسلة Magic Series.

لتحقيق هذا الهدف، تتبنى أونر استراتيجية رئيسية مُزدوجة من خلال الهواتف الذكية الرائدة أونر Magic5 Pro، و أونر Magic Vs. مع سعي أونر لتوسيع نطاق منتجاتها وقنوات التوزيع مع تعزيز الوعي بالعلامة التجارية، فمن المتوقع أن تعزز الشركة مكانتها تدريجياً في الأسواق الدولية. وبالتالي، من المرجح أن تستحوذ أونر على جزء أكبر من حصة السوق من المنافسين.