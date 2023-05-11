أونانا يسجل رقماً قياسياً لإنتر في دوري أبطال أوروبا

سجل حارس مرمى إنتر ميلان، الكاميروني أندريه أونانا، رقما قياسيا في المباراة التي جمعت فريقه وميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وبات أونانا أول حارس بتاريخ الإنتر يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف في 7 مباريات بموسم واحد بدوري أبطال أوروبا.

وحسبما ذكر موقع sportskeeda نقلا عن شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقد تألق أونانا في 37 مباراة لعبها مع الإنتر في جميع المسابقات، حافظ فيها على نظافة شباكه 18 مرة.

وأضافت الشبكة أن الحارس يمتلك رقما آخر بالبطولة الأوروبية هذا الموسم، حيث يعد الأكثر تصديا بعد تسجيله التصدي رقم 43 في اللقاء الأخير مع ميلان.

وكان إنتر ميلان قد سجل هدفين في أول ربع ساعة ليحقق انتصارا ثمينا 2-صفرعلى غريمه المحلي ميلان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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