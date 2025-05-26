أوموريا برايفت ريزيدنسز تنطلق في دبي وتضع معيارًا عالميًا للضيافة فائقة الفخامة

تُعيد أوموريا برايفت ريزيدنسز، التي أسسها كلٌ من إنوفيت ليفينج والدكتور عمر بن سليمان، تعريف مفهوم المعيشة الخاصة فائقة الفخامة بمزيج فريد من الخدمة المصممة خصيصًا، والديكورات الداخلية المُتقنة، ونهج شامل يركز على الرفاهية.

انطلقت أوموريا من دبي، وتسعى للتوسع عالميًا، وتُقدم معيارًا جديدًا في الضيافة السكنية، متجاوزةً بذلك الفخامة التقليدية لتُقدم خدمةً استباقية، ومساحاتٍ مُصممة بعناية، ومرافق عافية شاملة. يجمع اسم العلامة التجارية بين كلمتي “أوموتيناشي” (اليابانية التي تعني الرعاية الاستباقية) و”ريا” (الرقي الإيطالي)، مما يعكس التزامها بتقديم تجارب راقية. سيضم مشروعهم التطويري الأول في جزر دبي مجموعة محدودة من المساكن الحصرية المطلة على الواجهة البحرية، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وديكورات داخلية إيطالية مصممة حسب الطلب، ومركزًا صحيًا متطورًا، يضم ميزات فريدة مثل ملعب بادل أفق المدينة.

وتلبي هذه المبادرة الطلب المتزايد من أصحاب الثروات الكبيرة على تجارب معيشة مصممة بعناية فائقة، قائمة على الخدمات، تُولي الأولوية للرفاهية.