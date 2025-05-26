فريق التحرير by فريق التحرير

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أوموريا برايفت ريزيدنسز تنطلق في دبي وتضع معيارًا عالميًا للضيافة فائقة الفخامة

دبي تشهد إطلاق أول علامة في العالم فائقة الفخامة للمساكن الفندقية الخاصة “أوموريا”

فريق التحرير by فريق التحرير

تُعيد أوموريا برايفت ريزيدنسز، التي أسسها كلٌ من إنوفيت ليفينج والدكتور عمر بن سليمان، تعريف مفهوم المعيشة الخاصة فائقة الفخامة بمزيج فريد من الخدمة المصممة خصيصًا، والديكورات الداخلية المُتقنة، ونهج شامل يركز على الرفاهية.

انطلقت أوموريا من دبي، وتسعى للتوسع عالميًا، وتُقدم معيارًا جديدًا في الضيافة السكنية، متجاوزةً بذلك الفخامة التقليدية لتُقدم خدمةً استباقية، ومساحاتٍ مُصممة بعناية، ومرافق عافية شاملة. يجمع اسم العلامة التجارية بين كلمتي “أوموتيناشي” (اليابانية التي تعني الرعاية الاستباقية) و”ريا” (الرقي الإيطالي)، مما يعكس التزامها بتقديم تجارب راقية. سيضم مشروعهم التطويري الأول في جزر دبي مجموعة محدودة من المساكن الحصرية المطلة على الواجهة البحرية، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وديكورات داخلية إيطالية مصممة حسب الطلب، ومركزًا صحيًا متطورًا، يضم ميزات فريدة مثل ملعب بادل أفق المدينة.

وتلبي هذه المبادرة الطلب المتزايد من أصحاب الثروات الكبيرة على تجارب معيشة مصممة بعناية فائقة، قائمة على الخدمات، تُولي الأولوية للرفاهية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...