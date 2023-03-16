نجحت أومت الشركة السعـودية التي تعمل في المملكة ومصر والأردن في جذب 8 ملايين دولار من التمويل الأولي بحسب ماجنيت. وتعمل الشركة الموجهة من الشركات إلى الشركات (B2B) على الربط بين المصنعين والموزعين والتجزئة في قطاع الرعاية الصحية والمنتجات الصيدلانية.

وتشير الشركة إلى أنها تقـدم حلولا مصممة خصيصًا لتحسين أداء مقدمي الرعاية الصحية العاملين في المملكة العربية السعودية و الأردن ومصر.

أومـت من الشركات الرياديـة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية التي تدعم و تساند شركات الأدوية، ,وكل من المستودعات والصيدليات في أعمالها و و أدائها. وتدف أومـت، لمسـاندة المصنّعـين والموزّعين و مقـدمي الرعايــة الصحيـة في رحلتهم لتبادل البيـانات الدوائيـة و دعمـهم للوصـول للقـرار المناسب من خلال سوق للتعاون بين المصنعين والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية.