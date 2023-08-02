أول واقي شمسي معطر في العالم مصمم خصيصاً للإمارات

أطلقت شركة سن كيس (SunKiss)، أول واقي شمسي معطر في العالم مصمم خصيصًا لعلامات الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أعلنت الشركة، التي أضافت هذا الخط الجديد بعد فترة من النمو والتوسع في قطاع الضيافة وبدعم من أصحاب الفنادق الذين يتطلعون بشكل متزايد إلى الارتقاء بتجربة الضيوف، مؤخرًا عن أول تعاون عطري مميز مع أحد أكثر الفنادق تميزًا في دبي من فئة الخمس نجوم.

تواصل شركة سن كيس التي تصمم وتنتج جميع منتجات الوقاية من أشعة الشمس، بما فيها المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة في الإمارات العربية المتحدة، نموها في المنطقة حيث أدى الطلب من قبل أصحاب الفنادق على منتجات الشركة الفاخرة ومنتجات الاستدامة الفريدة من نوعها إلى ارتفاع أرقام المبيعات بنسبة تزيد عن 175٪ في السنة الماضية.

وقالت جوانا باركلي، المدير التنفيذي لشركة “سن كيس” SunKiss: “نركز دوماً في عملنا كشركة على أن نكون علامة تجارية مستدامة وواعية للوقاية من أشعة الشمس مع هدف أساسي لحماية الجلد والكوكب على حد سواء، لذا أمضينا سنوات عديدة في تطوير منتجات مميزة وواقية من أشعة الشمس وآمنة”.

وأضافت باركلي قائلة: “شهدنا على مدار العام الماضي زيادة ملحوظة في اهتمام الفنادق التي ترغب في استخدام منتجاتنا الفاخرة لتوفير تجربة ضيف مميزة، ونتعاون مع الفنادق لفهم أهدافها بالكامل وصنع منتج يعكس علامتها التجارية، حيث ستتاح للضيوف الآن من خلال تصميم الرائحة الخاصة بالعلامات التجارية الفندقية بدولة الإمارات، فرصة الاستمتاع بتجربة عالية في معرفة أن جميع المنتجات صديقة للبيئة ومصنوعة من مكونات عالية الجودة وتوفر حماية فائقة من الآثار الضارة للشمس ورائحة استثنائية مميزة، ونتيجةً لذلك فإننا الآن بصدد تنشيط وابتكار عملياتنا لتقديم ذلك إلى السوق الأوسع في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة المحيطة بها”.

منذ إطلاقها في عام 2020، تنوعت الشركة في بيع منتجاتها للمستهلكين عبر موقعها على الإنترنت إلى تقديم منتجات الحماية من الشمس للفنادق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشبكة واسعة من رحلات اليخوت.

أطلقت سن كيس مجموعة من المنتجات المصممة خصيصًا لصناعة الفنادق لتسهيل الطلب من عملاء الضيافة من الشركات. وهي تشمل مجموعة ووتر سايد Waterside، التي تستخدم منتجات يسهل إعادة تعبئتها للضيوف لمساعدة أنفسهم في الحماية من أشعة الشمس والعناية بعد التعرض لأشعة الشمس كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بالفندق، وسن بوتلر Sunbutler، والتي تشمل تنظيف النظارات الشمسية وضباب الوجه في زجاجات رذاذ الألمنيوم القابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن إعادة تعبئتها بشكل مستدام.

بالنسبة لصناعة اليخوت، يمكن للطاقم والضيوف استخدام زجاجات الألمنيوم الفريدة القابلة لإعادة التدوير للاستفادة من منتجات إعادة التعبئة المصممة حسب الطلب، والتي تم تصميمها خصيصًا لليخوت لتوفير المساحة وتقليل النفايات على متنها، حيث أثبتت عبوة SunKiss Eco Refill شعبيتها بين عملاء الفنادق وعملاء اليخوت من خلال تزويد الضيوف بمجموعة من وسائل الراحة في الحمام بأحجام احترافية من خلال استخدام عبوات أقل بنسبة 95٪ من المنتجات ذات الحجم القياسي، كما هو الحال مع عروض الهدايا التي تقدمها الشركة والتي تشمل جل ومرطب بعد التعرض للشمس، بلسم الشفاه وتغذية العناية باليدين وهو العلاج المثالي بعد قضاء يوم طويل تحت أشعة الشمس في حمام السباحة أو على متن اليخت.

وأردفت باركلي قائلة: “لا يمكننا التقليل أبداً من أهمية الحماية من أشعة الشمس على الإطلاق، خاصة مع وجود العديد من التقارير في السنوات الأخيرة التي سلطت الضوء على العلاقة بين ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الجلد والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، حيث يحتاج الجميع إلى التخلص من النفايات وأن يصبحوا أكثر صداقة للبيئة تزامناً مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في السنوات المقبلة”.

واختتمت باركلي حديثها قائلة: “لقد قمنا بتقليل استخدام البلاستيك في جميع منتجات سن كيس بنسبة 90٪ وقللنا بشكل كبير من بصمتنا الكربونية أيضاً، كما ألغينا تأثيرنا على الحياة البحرية بفضل إطلاق المنتج الجديد الصديق للشعاب المرجانية”.