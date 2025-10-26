أول منظومة رياضية مرمزة في العالم من ملتي بنك و حبيب نورمحمدوف

أعلنت مجموعة “ملتي بنك” (MultiBank)، عملاق تزويد المشتقات المالية عالمياً والذي يتخذ من دبي مقراً له، عن تأسيس شراكة باسم MultiBank Khabib LLC في خطوة استراتيجية من خلال إبرام شراكة عالمية حصرية مع أسطورة الفنون القتالية المختلطة والبطل الذي لم يُهزَم، حبيب نورمحمدوف. هذه الشراكة الكبرى تهدف إلى تدشين منظومة ثورية تربط بقوة بين عوالم المال والرياضة والتكنولوجيا. تشهد هذه الشراكة إطلاق مشروع مشترك ضخم بقيمة مليارات الدولارات تحت اسم “شركة ملتي بانك حبيب -MultiBank Khabib LLC”. هذا الكيان الجديد يجسد تلاقي ريادة المجموعة وتميزها في قطاع الخدمات المالية المنظمة مع المكانة العالمية الأيقونية لحبيب نورمحمدوف، البطل الذي يحظى بشعبية طاغية تتجاوز الحلبة ولم يُعرف له طعم الهزيمة قط. ومن مقرها الرئيسي في دبي، ستنطلق الشركة الجديدة لتأسيس شبكة عالمية طموحة، تشمل مشاريع رياضية راقية وأصول حقيقية سيتم ترميزها (Tokenization)، مما يمثل نقلة نوعية في دمج الرياضة بالتقنية المالية الحديثة. يأتي هذا المشروع ترجمة لرؤية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “ملتي بانك”، نصر طاهر، في إنشاء مشروع مشترك يمنح المجموعة حقوقاً حصرية لتطوير وتسويق مشاريع تحت العلامة التجارية لحبيب نورمحمدوف. تشمل الخطة الطموحة إنشاء 30 نادياً رياضياً باسم “حبيب”، بالإضافة إلى علامتي “Gameplan” و”Eagle FC”. هذا التوسع مدعوم بالكامل من المنظومة الرقمية والمنظمة لمجموعة “ملتي بانك”، ويتمحور حول رمزها الأساسي $MBG كقوة دافعة لتوسعها المستمر في مبادرات التقنيات المرتبطة بالأصول الحقيقية. أكد نصر طاهر أن “من دولة الإمارات، نقدم نموذجاً جديداً للأعمال في قطاع الرياضة من خلال الترميز المنظم للأصول الرياضية الحقيقية”. وأضاف: “بالتعاون مع حبيب نورمحمدوف، وبدعم من رمزنا الرقمي $MBG، نوحد عالَمي المال والرياضة ضمن منظومة تكنولوجية متكاملة، ترتكز على الثقة، الشفافية، والابتكار، مدعومة بقوة إطارنا المؤسسي. هذه المبادرة تتناغم تماماً مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في الأصول الرقمية وقيادة القطاع الرياضي العالمي”. من جانبه، علّق حبيب نورمحمدوف: “شراكتنا مع مجموعة ‘ملتي بانك’ قائمة على قيم مشتركة قوية: القوة، الاحترام، والانضباط. هدفنا هو خلق فرص عالمية جديدة تتجاوز الرياضة، عبر منظومة رقمية مبتكرة تمكّن الرياضيين والجماهير على حدٍ سواء. هذه مجرد خطوة أولى نحو مشروع أكبر بكثير”.

