أول منطقة حرة للأصول الرقمية في العالم تطلقها إمارة رأس الخيمة

أعلنت حكومة رأس الخيمة عن نيتها إطلاق واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية لتكون أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة. وتم الإعلان اليوم خلال فعاليات المنتدى الدولي العاشر عن البلوكتشين وتطبيقاته «بلوكتشين لايف 2023″.

وستكون واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية منطقة حرة مصممة خصيصاً لتمكين شركات المستقبل من مواكبة الابتكار، وأول منطقة حرة في العالم مخصّصة لشركات ومقدمي خدمات الأصول الرقمية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة، من أمثال الميتافيرس والبلوكتشين والرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات (Utility Tokens)، ومحافظ الأصول الافتراضية، والرموز غير القابلة للاستبدال والمنظمات اللامركزية المستقلة، والتطبيقات اللامركزية، وغيرها من الأعمال المرتبطة بتقنيات الجيل الثالث للويب 3.0. وسيفتتح باب التسجيل للشركات الراغبة بالانضمام إلى واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية في الربع الأول من عام 2023.

وتتمتع واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية بميزات تنافسية لاستقطاب الشركات ودعمها بتوفيرها الأطر التنظيمية الراسخة والداعمة للابتكار، والخدمات الاستشارية والمهنية، ومساحات العمل الهجينة، ومسرعات وحاضنات الأعمال، والمنظومات الآمنة لفحص واختبار البرمجيات، وإمكانيات الوصول إلى فرص التمويل، والبيئة التي تحفز رواد الأعمال على التخيل والإبداع والتطور.

DCIM\101MEDIA\DJI_0008.JPG

وتؤكد المنطقة الحرة الجديدة المكانة الراسخة التي تحظى بها دولة الإمارات بأنها وجهة رائدة للابتكار. وستكون واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية وجهة تدعم إمكانيات العمل عن بُعد بما توفره من اتصال فائق السرعة مما يمكّن شركات الأصول الرقمية تطوير نماذج أعمال مبتكرة للمستقبل، وتحتل مكانة بارزة تؤهّلها للاستفادة من الأسواق الناشئة في المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي ورئيس مجلس إدارة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: «نعلن عن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية وكلنا ثقة وفخر بأنها مبادرة أخرى ترسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً للابتكار. نحن نبني المنطقة الحرة المستقبلية لشركات المستقبل، فهذه أول منطقة حرة في العالم مكرسة للشركات المتخصصة بتطوير الأصول الرقمية والافتراضية، وهي مبادرة تنبع من رؤيتنا بأن ننشئ بيئة مستقبلية مرنة تحتضن الابتكار لندعم رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم”.

وقال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي والرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: «يسعدني ويشرفني أن أتولى الإشراف على تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في رأس الخيمة الرامية إلى تمكين وتعزيز الابتكار وتشجيعه والترويج له في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة. تحظى دولة الإمارات بسمعة راسخة بأنها مركزاً عالمياً للابتكار، وتأتي واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية لتؤكد هذه الحقيقة، وتكمل هذه المنظومة من خلال توفير بيئة حاضنة فريدة لرواد الأعمال العالميين تجمع مزيجاً لا مثيل له بين تشريعات الأصول الرقمية المتقدمة المصمّمة وفق الطلب وأطر العمل، والبنية التحتية عالمية المستوى، بهدف إنشاء منظومة عمل مرنة ونشطة تتيح لشركات التكنولوجيا المبتكرة تحقيق الازدهار والنمو، فضلاً عن نمط حياة صحي وهادئ وفق أعلى المستويات العالمية”.

وأضاف الأنصاري: «نتطلع إلى استقبال ألمع عقول الجيل الثالث للويب في العالم واحتضان أفكارهم الطموحة المبتكرة لاستكشاف طرق جديدة لبناء مستقبل أفضل. نحن ملتزمون بتمكين جيل روّاد الأعمال العالمي المقبل من ابتكار الحلول التحويلية، وإحداث تأثير إيجابي ملموس، وصنع مستقبل الشركات والاقتصادات عموماً”.