مويضي المطيري by مويضي المطيري

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بأول منصة تداول سعودية .. السعوديون يستثمرون في الأسهم الأمريكية

سيتاح التداول في المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين بالمملكة

مويضي المطيري by مويضي المطيري
منصة مالية رقمية للاستثمار متعدد الأصول في أسواق مختلفة

أماطت “عوائد المالية” من بورصة نازداك في نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية، اللثام عن بدء التداول في السوق الأمريكي، لتعزز مكانتها كأول منصة سعودية مرخّصة للتداول بدون عمولة وبتجربة مستخدم فريدة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة عادل العتيق؛ السعي من خلال “عوائد” إلى جعل تجربة الاستثمار سهلة وواضحة ومتاحة للجميع بدون أعباء إضافية، وستتاح خدمات الاستثمار والتداول في الأسهم الأمريكية – في المرحلة الأولى – للمواطنين والمقيمين بالمملكة إلى أن تتوسع إلى أسواق مالية أخرى في عدد من دول المنطقة.

وتعتبر “عوائد” منصة مالية رقمية للاستثمار متعدد الأصول في أسواق مختلفة، كما تعد أول منصة سعودية توقع مع بورصة ناسداك الأمريكية بدون وسيط لتقديم الأسعار المباشرة، بالإضافة إلى تحقيقها جائزتين في قطاع الصناديق كأفضل منصة للاستثمار وأفضل صندوق مبتكر.

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