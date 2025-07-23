أول مصنع للاسمنت الأبيض بسوريا باستثمار سعودي ضمن اتفاقيات بـ15 مليار ريال

أطلق وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار مشروع مصنع “فيحاء” للإسمنت في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق كأول مشروع لصناعة الإسمنت الأبيض في سوريا بحسب وكالة الأنباء السورية. ويأتي المشروع السعودي باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، في إطار دعم قطاع الاسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة الاعمار المقبلة في سوريا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد التابع لشركة الفيحاء للأسمنت السعودية، نحو 150 ألف طن أسمنت أبيض سنوياً. ووصل دمشق اليوم وفد سعودي يترأسه الوزير السعودي و أكثر من 120 مستثمراً يتوقع أن تتكلل الزيارة بإبرام العديد من الاتفاقيات التي قد تزيد قيمتها عن 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار)؛ “لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا”، وفقا لما نقلته قناة “الإخبارية”. وصرح الفالح بالقول:” 40 جهة حكومية سعودية تعمل على نقل المعرفة والتعاون والتكامل والتسهيل للقطاع الخاص لأجل التوسع الاقتصادي والبناء وفتح الأسواق في سوريا.” ويأتي ذلك قبيل انعقاد “منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025” في العاصمة السورية دمشق غداً الخميس، وذلك بمشاركة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الطرفين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. يأتي تنظيم المنتدى في إطار زيارة وفد سعودي رسمي إلى سوريا، ويشمل ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ستُعقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، وسيتضمن المنتدى إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين بحسب بيان رسمي. ولفتت وزارة الاستثمار السعودية أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية لتسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يُحقق المصلحة المشتركة ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

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