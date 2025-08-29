 أول مشروع يحمل علامة ’ شيراتون‘ في الخليج العربي بجزيرة المرجان بالشراكة مع ’أتارا‘

أعلنت “أتارا العقارية” عن استثمار في رأس الخيمة بإطلاق مشروع “ذا ريزيدنسز” الأول من نوعه بعلامة “شيراتون وكشفت الشركة عن توقيع اتفاقية مع “ماريوت الدولية” لإطلاق مشروع “ذا ريزيدنسز” ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان، ليكون أول مشروع سكني يحمل علامة “شيراتون” في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم تطوير المشروع في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، في خطوة طموحة تعكس توجه “أتارا” نحو تعزيز حضورها في قطاع التطوير العقاري الفاخر بحسب بيان صحفي.

ويضم المشروع السكني المطل على الواجهة البحرية 141 وحدة ويتميز بموقع مشترك مع منتجع شيراتون المرجان، ما يمنحه قيمة مضافة وموقعاً استثنائياً. جرى توقيع الاتفاقية بحضور نخبة من كبار الشخصيات من “مرجان” و”ماريوت”، من بينهم المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة “مرجان”، إلى جانب كبار المسؤولين من شركة “أتارا” احتفاءً بهذا الإنجاز النوعي.

ويأتي هذا المشروع الريادي ليُضاف إلى محفظة “أتارا للتطوير العقاري” حيث تركز الشركة حالياً على تطوير مشاريع عقارية نوعية، في ظل وجود خطة طموحة لتطوير مساحات تتجاوز مليون قدم مربعة خلال العامين المقبلين. ويمثل المشروع محطة جديدة في مسيرة “أتارا” نحو ترسيخ حضورها في قطاع التطوير العقاري الفاخر، بالنظر إلى خبرتها الواسعة في تسويق مشاريع سكنية راقية بيعت بالكامل في أبرز وجهات دبي، مثل جزيرة “لؤلؤة جميرا” و”لامير ساوث” و”جزر دبي”. كما يجسد هذا التعاون مع “ماريوت الدولية” انطلاقة نوعية لـ “أتارا للتطوير العقاري”، من خلال أول مشروع تطويري يحمل بصمتها المباشرة، في خطوة تُرسي أسس فصل جديد في مسيرتها وتُعزز حضورها ضمن المشهد العقاري الفاخر في دولة الإمارات.

ورحب المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة “مرجان” بشركة أتارا للتطوير العقاري في جزيرة المرجان، قائلا: “يشكل انضمام ’أتارا للتطوير العقاري بمشروعها الجديد ’ذا ريزيدنسز‘ والذي سيقام ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان إضافة نوعية لرؤيتنا في بناء وجهة سياحية عالمية. مشيراً إلى أن “إن هذا التكامل بين خبرة ’ أتارا‘ وريادة شيراتون يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الجزيرة كإحدى أبرز وجهات أسلوب الحياة الساحلي.”

ويواصل النمو المستدام في جزيرة المرجان تعزيز جاذبيتها للمشترين والمستثمرين، بفضل انتعاش سوق العقارات السكنية والتوسع المتسارع في قطاعات السياحة والضيافة. كما أن اقتصاد إمارة رأس الخيمة يسير بخطى واثقة نحو تحقيق معدل نمو سنوي يُقدّر بـ 4% في المتوسط خلال الفترة 2024 – 2027، الأمر الذي يمهّد الطريق لاستقطاب أبرز العلامات العالمية في مجالي الضيافة والعقارات.

ويتميز المشروع البحري بتصاميم معمارية عصرية وديكورات داخلية أنيقة، ويضم أكثر من 50 مرفقاً عالمياً، إضافة إلى خدمات ضيافة داخلية تحمل توقيع “أتارا للتطوير العقاري”، ما يضمن للسكان والزوار تجربة معيشية بمعايير المنتجعات، وخدمة استثنائية تجسد قيم علامة شيراتون العالمية.

وبعد سجل حافل من المشاريع الناجحة في مجتمعات دبي الراقية مثل جزيرة “لؤلؤة جميرا” و”لامير ساوث”، تمضي “أتارا” بخطى واثقة نحو التوسع في الإمارات الشمالية عبر إطلاق مشروع “ذا ريزيدنسز”. وبفضل فريق عملها الداخلي المتخصص في أعمال الإنشاء، تضمن الشركة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة في كل تفاصيل البناء، مع تصميمات ترتقي بمفهوم الفخامة إلى مستوى جديد.

وقال أوميد بازاروف الرئيس التنفيذي للعمليات في “أتارا للتطوير العقاري”:“يمثل مشروع ’ذا ريزيدنسز‘ علامة فارقة في مسيرتنا، حيث نعمل من خلاله على اعادة تعريف مفهوم السكن الفاخر ليتحول إلى أسلوب حياة متكامل. ويجسد هذا المشروع خلاصة خبراتنا ويعكس تطلعات عملائنا الذين يبحثون عن مساكن تعبر عن طموحاتهم. وسيكون ’ذا ريزيدنسز‘ أول مشروع سكني يحمل علامة شيراتون في دول مجلس التعاون الخليجي، وأحد أوائل المشاريع عالمياً التي تقدم الفلسفة الجديدة والجريئة لتصاميم شيراتون، بما يعكس أحدث توجهات العلامة في العمارة والرفاهية العصرية. كما يشكل هذا المشروع بالنسبة لشركة ’أتارا‘، فإن محطة محورية لترسيخ حضورنا في السوق، ووضع مفاهيم جديدة للفخامة بما يتجاوز حدود البناء التقليدي.”

ومن جانبه، أكد سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية، أن مشروع «ذا ريزيدنسز» في منتجع شيراتون جزيرة المرجان يُشكّل محطة استراتيجية بارزة ضمن محفظة العلامة العالمية للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن المشروع يُعدّ الأول من نوعه الذي يحمل علامة شيراتون في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعزز من الإرث العريق للعلامة في تقديم أعلى مستويات الخدمة وترسيخ قيم التواصل المجتمعي. وقال: «نفخر بالتعاون مع شركة ’أتارا للتطوير العقاري‘ لترجمة هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع، وتقديم تجربة سكنية فريدة تجسّد قيم شيراتون في الانتماء والإنجاز، وتواكب تطلعات سكان المشروع الذين يتطلعون إلى أسلوب حياة راقٍ ومتكامل».