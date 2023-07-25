الجزائر، إطلاق أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية

حضر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، بالعاصمة الجزائرية، مراسم فتح الأظرفة المتعلقة بإنجاز أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاواط.

وقال محمد عرقاب، في كلمته الافتتاحية أن هذا المشروع يعتبر “مرحلة أولية لتجسيد برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، يهدف إلى بلوغ 15 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035″.

وأضاف عرقاب “أن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطنى المتزايد على الطاقة، يرتكز على سياسة تطوعية تهدف لحماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاعتماد على تكنولوجيات طاقة نظيفة ومستدامة، وذلك باتخاذ عدة إجراءات ملموسة للمساهمة في الجهد العالمي للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، كجزء من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس”.

وأضاف الوزير “إن خُطة عمل الحكومة، منحت الأولوية لحلول الطاقة المستدامة ذات البصمة الكربونية المنخفضة مما يعزز جميع الإمكانات، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم، لخلق فرص اقتصادية وثروات جديدة وكذلك توفير فرص عمل إضافية، وفي هذا السياق ونظرا للقدرات الجزائر الهائلة من الطاقة الشمسية، فقد تم تسطير برنامج لإنجاز 15 جيجاواط من الطاقات المتجددة والذي سوف ينجز من طرف شركة سونلغاز /المملوكة للدولة في الجزائر /عبر أكثر من 40 ولاية من التراب الوطني”.

واختتم محمد عرقاب كلمته بالإشارة إلى أن” مشروع إنجاز 2000 ميجاواط فرصة للشركات الوطنية الخاصة والعمومية منها، لمواكبة عجلة تنمية قطاع الطاقات المتجددة، سواء في مجال الإنجاز،و مجال تصنيع المعدات أو في مجال الخدمات.كما سيسمح ايضا بتجسيد شراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية ستؤدي بالتأكيد إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا في هذا المجال ذات قيمة مضافة عالية.”

فتح اظرفة مشروع سولار 1000 في شهر سبتمبر و اطلاق برنامج 3000 ميغاواط في نوفمبر

كما أعلن الوزير أنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل سيتم فتح اظرفة مشروع سولار 1000 للشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس”، مضيفا أن سونلغاز تعتزم” إطلاق مشروع 3000 ميغاواط ابتداء من شهر نوفمبر 2023″، و هو ما يعكس، حسب قوله، من خلال هذه المجموعات التي تبلغ مجموع 6000 ميغاواط، “طموح سونلغاز في أن تصبح الرائدة افريقيا في مجال قدرات إنتاج الطاقات المتجددة”.

علاوة على ذلك، صرح السيد عجال أن دفتر شروط إنجاز هذا المشروع يتطلب نسبة ادماج وطنية تقدر ب35% على الاقل، حيث سيتم اقتناء جميع المعدات من هياكل و لوحات وكابلات ومحولات بصفة إلزامية لدى مصنعين جزائريين، كما يتعين على المكتتب تكليف شركات وطنية بأشغال الهندسة المدنية والتركيب الكهروميكانيكي”.

من جهته، أشار السيد لا كاميرا إلى أن حضوره يدل عن الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تمثل شريكا للجزائر وأنها ستواصل العمل جنبا الى جنب مع الوزارة وسونلغاز بغية تجسيد هذا المشروع”.