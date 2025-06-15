 أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة  إيل  في الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم

أعلنت شركة إيل ELLE العالمية، العلامة التجارية الرائدة في عالم الأزياء وأنماط الحياة الفاخرة والتابعة لمجموعة لاغاردير الفرنسية، عن دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط من خلال إطلاق مشروع سكني حصري على جزر دبي، عقب النجاح اللافت الذي حققته بعد إطلاق أول برج سكني لها في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الإعلان عن هذا المشروع الجديد خلال حفل رسمي شهد إبرام شراكة استراتيجية بين فرانسوا كوروزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيل الدولية التابعة لمجموعة لاغاردير ، وساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة شركة أناكس ANAX القابضة، لإطلاق أول مشروع سكني يحمل علامة ELLE التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع من قِبل شركة أناكس ديفلومبنتس، بموجب اتفاقية موقعة مع لاغاردير نيوز – إحدى الشركات التابعة لمجموعة لاغاردير. وسيحمل المشروع اسم ELLE Residences Dubai Islands، ومن المتوقع أن يشكّل المشروع معلماً معمارياً وثقافياً بارزاً في إمارة دبي، حيث سيقدم مفهوماً سكنياً مبتكراً يعكس الهوية الفريدة لعلامة ELLE التجارية.

وسيشارك في تنفيذ المشروع نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في التصميم، في مقدّمتها شركة ذا ون أتلييه ، التي تشتهر بابتكاراتها في تصميم المساكن الفاخرة لعدد من أبرز العلامات التجارية العالمية، مثل دولتشي آند غابانا، وكارل لاغرفيلد ، وفندي كازا، مما يضمن لمشروع ELLE Residences أعلى معايير الحرفية والجودة.

أما الجانب الإبداعي للمشروع، فسيتولى استوديو التصميم الدولي أركوينوت ، الذي نجح بابتكار المفهوم الأصلي لمشروع ELLE Residences، مسؤولية الأشراف عليه إلى جانب الإشراف الكامل على مختلف الجوانب المعمارية والتصميم الداخلي، بما يضمن ترجمة رؤية العلامة التجارية إلى تجربة سكنية استثنائية.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية تكاملاً نوعياً يجمع بين علامة عالمية رائدة وشريك محلي يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة دقيقة بسوق العقارات الفاخرة في دولة الإمارات.