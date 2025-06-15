فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتعقارات

 أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة  إيل  في الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم

شركة ELLE العالمية، التابعة لمجموعة لاغاردير الفرنسية تدخل سوق الشرق الأوسط بمشروع سكني حصري على جزر دبي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة إيل ELLE العالمية، العلامة التجارية الرائدة في عالم الأزياء وأنماط الحياة الفاخرة والتابعة لمجموعة لاغاردير الفرنسية، عن دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط من خلال إطلاق مشروع سكني حصري على جزر دبي، عقب النجاح اللافت الذي حققته بعد إطلاق أول برج سكني لها في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الإعلان عن هذا المشروع الجديد خلال حفل رسمي شهد إبرام شراكة استراتيجية بين فرانسوا كوروزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيل الدولية  التابعة لمجموعة لاغاردير ، وساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة شركة   أناكس ANAX القابضة، لإطلاق أول مشروع سكني يحمل علامة   ELLE التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع من قِبل شركة أناكس  ديفلومبنتس، بموجب اتفاقية موقعة مع لاغاردير نيوز – إحدى الشركات التابعة لمجموعة لاغاردير. وسيحمل المشروع اسم   ELLE Residences Dubai Islands، ومن المتوقع أن يشكّل المشروع معلماً معمارياً وثقافياً بارزاً في إمارة دبي، حيث سيقدم مفهوماً سكنياً مبتكراً يعكس الهوية الفريدة لعلامة   ELLE التجارية.

وسيشارك في تنفيذ المشروع نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في التصميم، في مقدّمتها شركة ذا ون أتلييه ، التي تشتهر بابتكاراتها في تصميم المساكن الفاخرة لعدد من أبرز العلامات التجارية العالمية، مثل دولتشي آند غابانا، وكارل لاغرفيلد ، وفندي كازا، مما يضمن لمشروع ELLE Residences أعلى معايير الحرفية والجودة.

أما الجانب الإبداعي للمشروع، فسيتولى استوديو التصميم الدولي أركوينوت ، الذي نجح بابتكار المفهوم الأصلي لمشروع   ELLE Residences، مسؤولية الأشراف عليه إلى جانب الإشراف الكامل على مختلف الجوانب المعمارية والتصميم الداخلي، بما يضمن ترجمة رؤية العلامة التجارية إلى تجربة سكنية استثنائية.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية تكاملاً نوعياً يجمع بين علامة عالمية رائدة وشريك محلي يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة دقيقة بسوق العقارات الفاخرة في دولة الإمارات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...