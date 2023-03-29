أول مستشفى سعودي شراكة بين القطاعين العام والخاص

وقعت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء مستشفى الأنصار في المدينة المنورة وذلك بالتحالف مع شركتين خاصتين ليكون بذلك أول مستشفى في عموم المملكة نتاج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الدكتور إبراهيم العمر الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار الصحي في وزارة الصحة، لقناة “الإخبارية” الرسمية، إن هذا مشروع مستشفى الأنصار “هو باكورة المشاريع المشتركة بين مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهو يعتبر من برامج التحول الصحي وحقيقة هذه البرامج هي أحد برامج رؤية المملكة 2030”.

فيديو | على بعد 1كم عن الحرم المدني.. مستشفى الأنصار أول مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/suXGQQ3yy1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023

وتابع أن “هذا المشروع هو أحد المشاريع التي ستستفيد منها المدينة المنورة في الخدمات الصحية، ويعتبر من المشاريع التي تحتاجها المنطقة ويحتوي على نحو 90 سرير عناية حرجة وبإجمالي 244 سرير، وهناك إمكانية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة إلى 18 سرير آخر حيث يتواجد 32 سرير عناية مركزة مخطط للمستشفى”.

وأوضح أنه “من المتوقع أن يخدم نصف مليون مراجع سنوياً”

ويبعد المستشفى عن الحرم النبوي الشريف قرابة واحد كيلو متر، وسيكون على 13 ألف متر مربع ويتكون المستشفى من 14 طابقاً خمس منها هي للخدمات تحت الأرض، وتسع متها للخدمات الطبية، ويحتوي المستشفى أيضاً على مهابط للطائرات المروحية للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.

ولم تذكر التقارير الواردة اسمي الشركتين الخاصتين.

الصور لمستشفيات سعودية في المدينة المنورة (واس).