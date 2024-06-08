أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي يعالج 3000 شخص يوميًا ويتفوق بدقة التشخيص

أفاد تقرير صحفي أن الصين بدأت بتطوير أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي باسم إيجنت هوسبيتال Agent Hospital حيث يمكن علاج 10000 مريض في غضون أيام قليلة، وهي مهمة قد يستغرق إكمالها من البشر عامين على الأقل، فضلا عن دقة التشخيص التي تتفوق على البشر من الأطباء في حالات عديدة مع استخدام الروبوتات في مهمام عديدة مثل تقديم الدواء والمساعدة في العلاج الفيزيائي.

ونقلت التقرير عن إحدى وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن جامعة في البلاد طورت أول مدينة مستشفى تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مفهوم يتم من خلاله رعاية المرضى بواسطة أطباء افتراضيين بالذكاء الاصطناعي. ويهدف النظام، الذي طوره فريق من جامعة تسينغهوا في بكين، إلى تعزيز الاستشارة الطبية من خلال تدريب وكلاء الأطباء في بيئة محاكاة. ويقول الفريق إن هذا سيؤهلهم للتطور بشكل مستقل ويعزز قدرتهم على علاج الأمراض. وتساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الطب المخصص لحالة كل شخص مع التحليلات التنبؤية، واكتشاف الأدوية وتطويرها، ومساعدي الصحة الافتراضية الذكية، وتعزيز التصوير الطبي والتشخيص.

وفقًا لـ غلوبال تايمز يؤكد الباحثون أن النموذج سيساعد على تعزيز القدرات التشخيصية لأطباء الذكاء الاصطناعي من العالم الافتراضي إلى تطبيقات العالم الحقيقي وإمكانية تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة ومريحة للجمهور.

ومن اللافت للنظر تحقيق الأطباء الافتراضيون معدل دقة مثير للإعجاب بنسبة 93.06 بالمائة في مجموعة بيانات MedQA (أسئلة اختبار الترخيص الطبي الأمريكي) التي تشمل أمراض الجهاز التنفسي الرئيسية. وهي تحاكي العملية الكاملة لتشخيص وعلاج المرضى، بما في ذلك الاستشارة والفحص والتشخيص والعلاج والمتابعة.

يتيح مفهوم المستشفى الجديد للأطباء علاج المرضى الافتراضيين، مما يوفر لطلاب الطب فرصًا تدريبية متقدمة. ومن خلال محاكاة مجموعة متنوعة من مرضى افتراضيين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لطلاب الطب وضع خطط علاجية بثقة دون المخاطرة بإيذاء المرضى الحقيقيين بسبب أخطاء في اتخاذ القرار.

في هذا العالم الافتراضي، يتم توجيه جميع الأطباء والممرضين والمرضى بواسطة نماذج لغوية كبيرة (LLM) – تستخدمها عناصر افتراضية ذكية قادرة على التفاعل المستقل.

ويشير فريق الجامعة إلى أن مدينة المستشفى المدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكنها محاكاة الحالات الطبية المختلفة والتنبؤ بها، بما في ذلك ظهور الأمراض المعدية وانتشارها واحتوائها داخل منطقة ما.

تحويل رعاية المرضى

أنشأ الباحثون فريقا يتكون من 14 طبيبًا مكلفًا بتشخيص الأمراض ووضع خطط علاجية مفصلة وأربعة وكلاء ممرضين مخصصين لمهام الدعم اليومية.

وقال ليو يانغ، رئيس فريق البحث في Agent Hospital من جامعة تسينغهوا، لصحيفة جلوبال تايمز إن مدينة المستشفيات العاملة بالذكاء الاصطناعي ستحدث ثورة في تشخيص المرضى وعلاجهم. يعد هذا التحول بمزايا كبيرة لكل من مقدمي الرعاية الصحية والجمهور.

وقال يانغ لصحيفة جلوبال تايمز إنه بعد ما يقرب من ستة أشهر من البحث والتطوير المكثف، فإن مدينة مستشفى الذكاء الاصطناعي على وشك الانتهاء من التحضيرات النظرية لتبدأ بالتركيز على اتجاهات تطبيقية محددة وتشغيلها بحلول النصف الأخير من عام 2024.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات المفعمة بالأمل، إلا أن التحديات تلوح في الأفق فيما يتعلق بتنفيذ وتعزيز التشخيص والعلاج القائم على الذكاء الاصطناعي في المستشفى. وشدد الباحثون على الأهمية الحاسمة للالتزام الصارم باللوائح الطبية الوطنية، والتحقق الشامل من النضج التكنولوجي، واستكشاف آليات فعالة للتعاون بين الذكاء الاصطناعي والبشر. ووفقا ليانغ، فإن هذه التدابير ضرورية للتخفيف من أي مخاطر محتملة على الصحة العامة تشكلها تقنيات الذكاء الاصطناعي.