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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أول مسؤول مصري يصل دمشق منذ 2011

بشار الأسد يستقبل وفود برلمانية عربية من مصر والإمارات والأردن وفلسطين وليبيا وسلطنة عُمان ولبنان والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي

حنفي جبالي هو أول مسؤول مصري يزور دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية في مطلع 2011 وانطلاق ما يسمى بالربيع العربي

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وصل رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي إلى دمشق

وصل رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي وعدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق.

وفور وصوله مطار دمشق الدولي، قال رئيس مجلس النواب المصري “نحن في سوريا العزيزة الشقيقة لدعمها والتضامن معها في مواجهة محنة الزلزال.. نقول للشعب السوري.. نحن أخوة ونقف إلى جواره في هذه الظروف الصعبة”.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حمودة صباغ إن الزيارة تأتي للتأكيد على أن سوريا هي قلب العمل العربي المشترك، موجها الشكر كل الوفود التي قدمت إلى دمشق.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري رفيع المستوى إلى سوريا، منذ بدء الأزمة السورية في مارس/آذار 2011.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفد الاتحاد البرلماني العربي المشارك في مؤتمر الاتحاد، والذي اختتم أعماله أمس السبت في العاصمة العراقية بغداد.

ويضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، بالإضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

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