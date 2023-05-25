ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أول مبنى سكني في العالم بعلامة بوجاتي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

شهدت دبي إطلاق أول مشروع عقاري في العالم يحمل علامة بوجاتي للسيارات الفارهة، وذلك بالتعاون مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري، ويحمل مشروع المبنى السكني الفاخر اسم بوجاتي ريزيدنسز من بن غاطي ويقع في منطقة الخليج التجاري.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، لـ «البيان» عن تفاصيل المشروع في كوكاكولا أرينا: يتكون المبنى من 45 طابقاً تشمل 182 شقة سكنية فاخرة منها 11 شقة بنتهاوس تتيح لقاطنيها اصطحاب سياراتهم إلى شققهم عبر مصاعد خاصة، حيث تم تصميم هذه الشقق لتوفير مساحات لصف السيارات داخلها، وهذه هي المرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي يتم فيها تطوير مبنى يحظى بمثل هذه الميزة.

من اليسار إلى اليمين محمد بن غاطي الرئيس-التنفيذي لشركة بنغاطي العقارية وماتي ريماك-الرئيس التنفيذي لشركة بوغاتي ريماك

وأضاف أن الجدول الزمني لإنجاز المشروع يصل إلى ما يتراوح بين 3 لغاية ثلاث سنوات ونصف، وسوف تتجاوز كلفته الاستثمارية مليار دولار، أي ما يعادل 3.67 مليارات درهم، وستبدأ أسعار الوحدات من 19.09 مليون درهم بما يحاكي تاريخ تأسيس شركة بوجاتي التي انطلقت عام 1909.

ومن جهته، أكد ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لـ بوجاتي ريماك، أن عدد الأثرياء من ملاك سيارات بوجاتي الفارهة الذين ينتقلون من مختلف أنحاء العالم إلى دبي، ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.

وكشف أن مالكين رئيسيين للأسهم في بوجاتي لصناعة السيارات، انتقلوا بالفعل من إيطاليا للسكن في دبي.

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