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أول مارينا سياحية في السعودية تتسع لـ 100 يخت

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منطقة مارينا اليخوت في جدة
منطقة مارينا اليخوت في جدة

توفر إطلالة “منطقة مارينا اليخوت”، التي تضم أول مارينا سياحية في المملكة العربية السعودية، والواقعة على الواجهة البحرية في مدينة جدة، خيارات متنوعة لزوار وأهالي المدينة، عبر نادي اليخوت والعديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة، كأحد أكثر المناطق الجاذبة، ومكوناً ضمن حزمة من البرامج لدعم قطاع السياحة البحرية وثقافة الترفيه، بجانب الإسهام في التنوع الاقتصادي.


وتضم المنطقة نادي اليخوت، مرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 متراً، ويتسع لأكثر من 100 يخت، بالإضافة لشاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت، وأول مارينا سياحية في المملكة العربية السعودية، وتوفيرها لمتاجر عالمية متنوعة للأزياء والعطور والهدايا، كما تتيح للزائر فرصة تذوق تجارب المطاعم العالمية، والتسوق من أشهر الماركات والأزياء والإكسسوارات.


ويضفي المشروع الذي يقع على مساحة 112 ألف متر مربع، رؤية وهندسة جمالية على امتداد الواجهة البحرية بجدة، روعي في تصميمه استيعاب اليخوت الضخمة بأطوال تتجاوز 120 متراً، ضمن بيئة عالمية المستوى، فضلاً عن تقديمه لخدمات إبحار مثالية ، وجملة ومن الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية الفريدة .
وتحظي المنطقة بحضور لافت من جنسيات مختلفة وسط فعاليات منوعة تستهدف كافة الأعمار، وعروض الفرق الاستعراضية التفاعلية التي تُشكّل كرنفالاً من الفرح والتشويق لزوّار المنطقة.

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