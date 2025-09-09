 أول ماجستير تنفيذي للأعمال من كلية أمريكية مرموقة في الشرق الأوسط

أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق أول برنامج ماجستير إدارة أعمال تنفيذي من جامعة أمريكية مرموقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة تعد تحولًا نوعيًا في مجال التعليم التنفيذي بالمنطقة. صُمِّم البرنامج خصيصًا للمهنيين التنفيذيين من أصحاب الخبرة الذين يتطلعون إلى تسريع مسارهم القيادي وتعزيز أثرهم المؤسسي والإقليمي. ويجمع بين منهج أكاديمي عالمي صارم وخبرة متعمقة بالسياق الإقليمي، مدعومًا بإقامات دراسية دولية مكثفة في نيويورك وشنغهاي، بما يهيئ المشاركين لاكتساب رؤى استراتيجية من بعض أكبر الأسواق العالمية وأكثرها ديناميكية. يمتد برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي على 23 شهرًا بدوام جزئي، ما يمنح المرونة اللازمة للمديرين وأصحاب القرار لمواصلة مسيرتهم المهنية وتطبيق ما يتعلمونه مباشرة في بيئات أعمالهم. ويحصل الخريجون على شهادة ماجستير إدارة الأعمال المرموقة معتمدة من كلية ستيرن للأعمال وجامعة نيويورك أبوظبي، لينضموا إلى شبكة خريجين عالمية تضم أكثر من 114 ألف خريج في أكثر من 130 دولة. وأكد فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة: “إطلاق البرنامج يعكس التزامنا بتمكين القادة الذين سيشكّلون مستقبل الأعمال والابتكار في المنطقة والعالم، ويعزز مكانة أبوظبي كمركز متنامٍ للمعرفة والتحول الاقتصادي.” ومن جانبه قال بهارات أناند، عميد كلية ستيرن بجامعة نيويورك: “النمو السريع في المنطقة يفرض طلبًا متزايدًا على الكفاءات القيادية، وهذا البرنامج يمثل استجابة عملية لذلك من خلال دمج خبرة التعليم العالمي مع خصوصية السياق الإقليمي.” وسيتاح للمشاركين التعاون مع شركاء كبار إقليميًا وعالميًا في مشروعات عملية تستجيب لتحديات وفرص واقعية، بما يساهم في تطوير رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد في الإمارات والمنطقة على حد سواء. باب التقديم مفتوح اعتبارًا من 9 سبتمبر 2025، على أن تنطلق الدفعة الأولى في أغسطس 2026.

