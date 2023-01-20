فاز منتخب السعودية لكرة القدم للسيدات بأول لقب له على الإطلاق بعد فوزه في بطولة تضم أربعة فرق أقيمت في المملكة ضمت الدولة المضيفة باكستان وموريشيوس وجزر القمر.

وأحرزت المملكة العربية السعودية التعادل 1-1 في المباراة النهائية للبطولة أمام باكستان مساء الخميس لتتصدر جدول البطولة الدولية الودية للسيدات برصيد 7 نقاط.

افتتحت السعودية التسجيل من خلال ضربة البندري مبارك في الشوط الأول. وجاءت النتيجة بعد الفوز على موريشيوس 1-0 ، من خلال هدف مريم التميمي من ركلة جزاء ، وجزر القمر 2-0 ، بعد هدفي نورا إبراهيم وداليا عادل.

واحتلت باكستان المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط تليها جزر القمر وموريشيوس بثلاث نقاط على التوالي.

على المستوى الفردي

يمثل المستوى الفردي في البطولة نجاحًا للمملكة العربية السعودية أيضًا ، حيث فازت سارة خالد بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بعد أن تلقت شباكها هدفًا واحدًا فقط.

فازت الباكستانية ماريا جميلة خان بجائزة أفضل لاعبة ، وحصل لاعب جزر القمر أونالايا علي على جائزة هداف البطولة.

تمثل هذه اللحظة الحاسمة فصلًا آخر في تحول رياضة كرة القدم للسيدات في المملكة العربية السعودية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة بطولة دولية للسيدات بفرص تضم 11 لاعبة ، حيث أقيمت جميع المباريات على استاد الأمير سعود بن جلوي في المنطقة الشرقية.

وقالت لمياء بهايان ، مشرفة إدارة كرة القدم النسائية وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم: “هذا يوم بالغ الأهمية في كرة القدم السعودية ، ونهنئ اللاعبات الموهوبات في المنتخب الوطني للسيدات ، وكذلك جميع الإدارة. والتدريب والموظفين على هذا الإنجاز الرائع. نحن جميعا فخورون جدا. “الفوز بهذه البطولة سيلهم العديد من الفتيات في جميع أنحاء المملكة للانخراط في كرة القدم وتجربة كل المباهج التي تقدمها هذه اللعبة الجميلة.

احتضنت المنطقة الشرقية البطولة خلال الفترة من 11-19 يناير

أقيمت المباريات على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

ويسعى المنتخب السعودي النسائي للاستفادة من المشاركة في البطولة، بهدف دخول التصنيف الدولي للمنتخبات النسائية “تصنيف الفيفا” والذي يؤهله لخوض البطولات القارية والعالمية الرسمية. يذكر أن المنتخب السعودي النسائي تأسس لأول مرة العام الماضي 2022، تحت قيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب.