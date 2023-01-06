أول لقاح محتمل للسرطان يدخل مرحلة تجارب في بريطانيا بفضل تقنية لقاح كورونا

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية BioNTech إنها ستبدأ تجارب لقاح السرطان في المملكة المتحدة اعتبارًا من سبتمبر. وتقول الشركة إنها ستبدأ بتقديم علاجات mRNA المخصصة حسب كل شخص، بما في ذلك لقاحات السرطان وذلك بنفس آلية لقاح كورونا من شركة فايزر والذي طورته بيونتيك مع فايزر ، اعتبارًا من سبتمبر. و تستهدف تقديم 10000 علاج للمرضى قبل عام 2030. وطالب نشطاء الحكومة بضمان توفير اللقاح بسعر يجعله في متناول من يحتاج للعلاج ، بما في ذلك توفيره لمرضى السرطان حول العالم.

وبعد أن طورت شركة بيونتيك الألمانية لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) للوقاية من كورونا المستجد، وهو نفس النهج المستخدم في لقاحين من أكثر لقاحات فيروس كورونا شيوعاً، ها هي تتفق مع الحكومة البريطانية لإجراء تجارب على لقاح ضد السرطان والذي سيعتمد على تحفيز نظام مناعة الجسم لمواجهة الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة اليوم الجمعة عن شراكة مع شركة بيونتيك BioNTech الألمانية لاختبار لقاحات محتملة للسرطان وأمراض أخرى ، بأسلوب تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا الضارة. سيتم إعطاء اللقاح للمرضى في المراحل المبكرة والمتأخرة واستهداف كل من الخلايا السرطانية النشطة ومنع عودتها.

ستنشئ BioNTech مراكز بحث وتطوير جديدة في المملكة المتحدة ، مع مختبر في كامبريدج ومقر رئيسي في لندن ، وسبق أن طورت الشركة أحد أكثر لقاحات كوفيد -19 انتشارًا جنبًا إلى جنب مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر Pfizer . ويقول رئيس بيونتيك ، أوجور شاهين ، إن شركته تعلمت دروسًا قيمة من جائحة فيروس كورونا وذلك بالتعاون بين الخدمة الصحية الوطنية البريطانية والأكاديميين والمنظمين والقطاع الخاص وذلك في تطوير الأدوية التي يطبقها الآن.