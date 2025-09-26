أول كمبيوتر بالذكاء الاصطناعي الوكيل ينجز المهام بلا تدخل بشري، هورايزن برو من هيومين

كشفت شركة هيومين، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن جهاز هورايزن برو Horizon Pro، أول كمبيوتر محمول في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي الوكيل، وذلك خلال قمة سناب دراجون Snapdragon في ماوي، هاواي. يرتكز مفهوم الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي” إلى قدرات اتخاذ القرارات والإجراءات بشكل مستقل للمساعدة في تحقيق الأهداف أو حل المشكلات بأقل تدخل بشري. صُمّم Horizon Pro لإعادة تعريف الحوسبة الشخصية من خلال الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن الكمبيوتر المحمول يتفاعل بأداء عالي مع المستخدمين لتعزيز الإنتاجية وتوقع الاحتياجات، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، لا سيما في سيناريوهات المؤسسات. وهو مدعوم بعائلة معالجات Snapdragon X Elite، التي توفر أداءً متطورًا للذكاء الاصطناعي، أسرع بما يصل إلى 100 مرة من سرعة التفكير البشري، ويدعم الاستيقاظ بدون تأخير، وعمر بطارية يزيد عن 18 ساعة، واستهلاك طاقة أقل بنسبة 40% من المنافسين.

ما هي المزايا الرئيسية في كمبيوتر هورايزن برو؟

نظام تشغيل هيومين ون HUMAIN ONE الخاص: واجهة موحدة وقابلة للتكيف مصممة خصيصًا لسير عمل المؤسسات والاتصالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وهناك أيضا ذكاء اصطناعي محلي التشغيل: يدمج برنامج ماجستير القانون السعودي “علّام”، أول برنامج ماجستير قانون عربي في السعودية، مما يتيح تشغيلًا سريعًا وخاصًا على الجهاز، مع إمكانية السحابة الهجينة للمهام الأكثر تعقيدًا حسب الحاجة، كما يوفر الجهاز بنية حرارية متقدمة مصممة لأداء عالٍ ومستدام في ظل الظروف الصعبة.

نماذج المؤسسات والمستهلكين: متوفرة من خلال اشتراك شهري، وخيارات تأجير، وحوافز خاصة، بما في ذلك منح 500 وحدة للطلاب لتعزيز التبني المبكر للذكاء الاصطناعي.

تطبيقات ذكاء اصطناعي مثبتة مسبقًا: جاهزة للاستخدام التجاري والشخصي الإبداعي، مع تفعيل فوري وميزات قابلة للترقية .

يمكن للمشترين من الشركات والأفراد المهتمين التسجيل عبر الموقع الرسمي لـ HUMAIN ليصبحوا من أوائل المستخدمين. و يُعد HUMAIN Horizon Pro ابتكارًا تقنيًا سعوديًا رائدًا، يجمع بين الذكاء الاصطناعي الوكيل والمُدمج على الجهاز والأجهزة القوية، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمملكة التي تُولي الذكاء الاصطناعي الأولوية. ويكسب الكمبيوتر قدرات هائلة بفضل وجود وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة رسومات (GPU) ووحدة معالجة عصبية (NPU) في جهاز هيومين يعني أن الجهاز مُجهز للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام بكفاءة، كل منها يستخدم نوع المعالج الأنسب للمهمة.

وحدة المعالجة المركزية (CPU)

– تعمل وحدة المعالجة المركزية بمثابة “عقل” الجهاز، حيث تتولى المهام اليومية مثل تشغيل التطبيقات وإدارة الملفات وعمليات النظام العامة

– تتميز بمعالجة متسلسلة ومنطقية، وهي متعددة الاستخدامات لمعظم احتياجات الحوسبة، ولكنها أقل كفاءة في المهام المتوازية أو المتخصصة للغاية مثل عرض الرسومات أو الذكاء الاصطناعي.

وحدة معالجة الرسومات (GPU)

– تتخصص وحدة معالجة الرسومات في المعالجة المتوازية، وتتفوق في المهام التي تتضمن العديد من العمليات الحسابية المتزامنة، مثل عرض الصور ومقاطع الفيديو، والألعاب، والمحاكاة العلمية.[7][2][1]

تُستخدم وحدات معالجة الرسومات (GPU) الحديثة على نطاق واسع في الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، خاصةً عندما تتطلب البيانات الضخمة حوسبة متوازية سريعة للغاية

وحدة المعالجة العصبية (NPU)

– صُممت وحدة المعالجة العصبية خصيصًا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مثل التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، والترجمة الفورية.

– تُعالج وحدات المعالجة العصبية الشبكات العصبية بكفاءة، باستخدام طاقة أقل، وتقديم أداء أسرع لمهام الذكاء الاصطناعي مقارنةً بوحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU). يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص في الأجهزة المحمولة، وإنترنت الأشياء (IoT)، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي.

يعد الجمع بين هذه القدرات أساسياً للتعامل بكفاءة مع مهام الحوسبة العامة، والمهام التي تتطلب رسومات عالية، ومهام الذكاء الاصطناعي الخاصة. كما أنه ضروري لتشغيل الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (مثل المساعدين الأذكياء، والتصوير الفوتوغرافي المُحسّن، والتعرف على الكلام) بسرعة واستهلاك أقل للبطارية، فضلا عن أنه يمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة واستجابة في العمل والترفيه والتطبيقات المتقدمة.