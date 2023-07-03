أول قمر عملاق يشهده العالم العربي في 2023 اليوم

يرصد القمر البدر لشهر ذو الحجة بسماء الوطن العربي، اليوم الإثنين، وسيمثل القمر العملاق الأول هذه السنة، حيث سيكون أقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقاً.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية “القمر الحضيض”، ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361,934 كيلومتراً.

وأوضح أبو زاهرة أن القمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:38 بعد الظهر بتوقيت مكة 11:38 صباحاً، وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وذكر أن القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، مفيداً أنه يكون مكتسياً لوناً برتقاليا نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.

وأضاف أن القمر البدر سيكون حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.8 بالمئة وإضاءته أعلى بنسبة 12.8 بالمئة مقارنة بالقمر البدر العادي، لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلاف بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى، وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهولة بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع.

وهذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر في نور الشمس بالكامل.