إقرار أول قانون يمنع قراءة الأفكار لمواجهة تطور تكنولوجيا تحليل المعطيات العصبية

أقرت ولاية كولورادو أول قانون في البلاد لحماية خصوصية الأفكار لمواجهة مد انتشار أجهزة تسجيل نشاط الدماغ والتأثير على الأفكار المعززة بقدرات الذكاء الاصطناعي من دون ضمانات كافية للمستهلكين، ووافقت الولاية على القانون بالإجماع بحسب تقرير صحفي لشبكة سي بي إس.

سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 8 أغسطس، لكن من غير الواضح أي من الشركات ستخضع له لأنه ينطبق فقط على تلك التي تستخدم البيانات لتحديد هوية الأشخاص، كما أن كيفية تطبيق هذا القانون غير واضحة ــ وخاصة إذا كانت الشركة في بلد آخر.

التشريعات في ولايات أخرى

بعد إقرار التشريع في كولورادو، انطلقت الجهود في كاليفورنيا بموافقة ساحقة من مجلس الشيوخ في الولاية على مشروع قانون حقوق حماية الأفكار والتلاعب بها في تقنيات أجهزة التحليل العصبي.

ويوضح الدكتور شون باوزاوسكي، وهو طبيب أعصاب في مستشفى يو سي هيلث بودر فالي، إن هناك الآن حوالي 30 جهازًا لتكنولوجيا الأعصاب معروضًا للبيع على الإنترنت، بما في ذلك جهاز إيموتيف، الذي يقول إنه أول واجهة تجارية توصل بين الدماغ والحاسوب، “فأي شيء تريد القيام به، يمكنك تحريك الكمبيوتر بعقلك، ويمكنك التحكم فيه بعقلك باستخدام هذا الجهاز”.

ويقول باوزاوسكي إن التكنولوجيا تعمل على إحداث ثورة في الرعاية الصحية وتمكن الأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة أو التحدث من التواصل بمجرد فكرة أو تعبير، “يمكنك استخدام هذا الجهاز لتحريك المؤشر إلى الحرف الذي تريده، ثم إذا أردت هذا الحرف، يمكنك فقط الابتسام وإعطاء الأمر بإدخاله”.

تُباع معظم الأجهزة بسعر يتراوح بين 200 و400 دولار، وتعمل من خلال النظر إلى دماغك، وفي بعض الحالات، تعديله. لقد أظهر لنا باوزاوسكي عصابة رأس تسمى Somnee، والتي تحتوي على أجهزة استشعار ترسل نبضات كهربائية صغيرة إلى الدماغ، “لذا، فهي في الواقع تعمل على تعديل وتحفيز دماغك لمساعدتك على الحصول على نوم أفضل ليلاً”.

ويضيف بأن التكنولوجيا العصبية لا تعد بتحسين وظائف المخ فحسب، بل إنها تَعِد أيضًا بتحديد الإعاقات. وهو يستخدمها في مستشفى UCHealth للكشف عن النوبات الصرعية أثناء حدوثها، “لم نكن قادرين على القيام بذلك من قبل. هذا يزيل كل التخمين ويسمح لنا بتغيير الأدوية في الوقت الفعلي”.

يتم تسويق الأجهزة التجارية من أجل تعزيز الصحة، لذا فهي غير منظمة من قبل إدارة الغذاء والدواء، لكن باوزاوسكي يقول إن الأجهزة التي اختبرها تفعل ما تقول إنها تفعله. إذا كانت التكنولوجيا المنزلية مثيرة للإعجاب، فإن الأجهزة المستخدمة في المختبر أكثر إثارة للإعجاب. طور إيلون ماسك شريحة قابلة للزرع تسمح أيضًا للشخص بتحريك مؤشر الكمبيوتر بأفكاره. تعمل Apple وMeta وOpen-AI أيضًا على أجهزة التكنولوجيا العصبية، وتقدمت “أبل” تقدّمت مؤخراً بطلب براءة اختراع لربط أجهزة استشعار للتخطيط الكهربية للدماغ (الذي يقيس النشاط الكهربائي للدماغ) بالجيل التالي من سماعات الأذن اللاسلكية التي تسمى “إيربادس”.

أفكارنا المشفرة

الغرسات العصبية التي يتم تطويرها حديثا أصبحت على وشك من فك الإشارات، وبفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي يصبح فهمها وترجمتها أمرا في متناول الشركات التكنولوجية. يقول باوزاسكي إن موجات أدمغتنا تشبه الإشارات المشفرة، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، حدد الباحثون ترددات لكلمات معينة لتحويل الأفكار إلى نص بدقة 40%، “وبعد بضع سنوات، ربما نتقرب من معدل يقترب من 90 بالمئة.

لا تحتوي الكلمات على أنماط موجات دماغية مميزة فحسب، بل إن حالات مثل الزهايمر والقلق والإدمان لها نفس الأنماط. ويعمل الباحثون الآن على عكس هذه الحالات باستخدام التحفيز الكهربائي لتغيير الترددات أو مناطق الدماغ التي تنشأ منها. ولكن مع الفوائد، كما يقول، تأتي المخاطر، “إن أدمغتنا هي التي تجعلنا ما نحن عليه، لذا فهي من أكثر البيانات حساسية التي يمكنك مشاركتها مع أي شخص”.

إنها نوع البيانات التي يمكن لشركات التأمين استخدامها للتمييز، ووكالات إنفاذ القانون للاستجواب، والمعلنين للتلاعب. كما يمكن للحكومة أيضًا أن تتسلل إلى رؤوسنا وتغير أفكارنا وعواطفنا وذكرياتنا مع تقدم التكنولوجيا. يقول باوزاوسكي: “لا أحد يريد أن يعيش في عالم حيث توجد بعض هذه التجاوزات أو سوء الاستخدام”.

بيع معطيات تجمعها الأجهزة

ولكن في حين تخضع مرافق البحث الطبي لقوانين الخصوصية، فإن الشركات الخاصة – التي تجمع كميات كبيرة من بيانات الدماغ – لا تخضع لها. واستنادًا إلى دراسة أجرتها مؤسسة نيورايتس، فإن ثلثي هذه الشركات تشارك بالفعل أو تبيع البيانات مع أطراف ثالثة. كما أن الغالبية العظمى منهم لا يكشفون عن مكان تخزين البيانات، ومدة الاحتفاظ بها، ومن لديه حق الوصول إليها، وما يحدث إذا حدث خرق أمني، لهذا السبب قاد باوزاوسكي، المدير الطبي لمؤسسة نيورايتس، إقرار أول قانون في البلاد في كولورادو. ويشمل القانون البيانات البيولوجية أو بيانات الدماغ في قانون خصوصية الولاية، على غرار بصمات الأصابع إذا تم استخدام البيانات لتحديد هوية الأشخاص. ويقول: “هذه خطوة أولى، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه”. ومع تسابق الشركات والدول للوصول إلى أدمغتنا وتحليلها وتعديلها، يقترح باوزاوسكي أن حماية الخصوصية يجب أن تكون أمرًا لا يحتاج إلى تفكير، “إنها كل ما نحن عليه. إنها كل شيء عن أفكارنا وعواطفنا وذكرياتنا ونوايانا”.

ويسعى باوزاوسكي ومؤسسة نيورايتس الآن إلى سن قانون فيدرالي وحتى اتفاق عالمي. فهم لا يريدون أن تصبح بيانات الدماغ مثل بيانات الحمض النووي التي يرسلها الناس إلى مواقع الأنساب ليكتشفوا أنهم شاركوها أو باعوها إلى طرف ثالث.