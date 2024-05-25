أول فيلم مصري في التاريخ يفوز بجائزة مهرجان كان

نال فيلم (رفعت عيني للسما) من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته ٧٧ – مناصفة مع فيلم “Ernest Cole: Lost and Found”. ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه. ونافس الفيلم المصري ٢٢ فيلما تسجيليا عرضت في كافة اقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار كأوليفر ستون ورون هوارد وكلير سيمون بحسب ما نقلته الصحافة المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

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