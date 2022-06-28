سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أول فندق 6 نجوم في إيطاليا في شراكة بين بيل غيتس والأمير السعودي الوليد بن طلال

سامر باطر by سامر باطر

اختار الملياردير بيل غيتس، وشريكه في فنادق فور سيزونز الوليد بن طلال آل سعود قصرا في روما لبناء أول فندق من فئة ستة نجوم في المدينة بحسب ما كشفه موقع ديلي بيست الأمريكي وفقًا لسجلات الشراء المودعة لدى بلدية روما.

وقامت مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز التي يسيطر عليها غيتس من خلال شركة كسكيد انفستمنت ، مع المستثمر السعودي الملياردير الوليد بن طلال آل سعود ، بدفع مبلغ 21 مليون دولار كدفعة مقدمة من 170 مليون دولار في فندق بلازيو ماريني وهو قصر من القرن السابع عشر يتألف من أربع كتل منفصلة تشغل الجانب الكامل من ساحة سان سيلفسترو في وسط روما. ويتميز القصر في موقع البارز على بعد مبان قليلة فقط من مبنى السلالم الإسبانية ونافورة تريفي و فياكونديتي موطن متاجر المصممين الفاخرة المصنوعة في إيطاليا بما في ذلك غوشي وبرادا

يأتي ذلك بعد رفض عرض تقدم به بيل غيتس لشراء لمبنى فاخر في البندقية الإيطالية بعد استياء عشاق الفنون الذين يطالبون الدولة الإيطالية بمنع أثرياء أجانب من الاستحواذ على العلامات التراثية الإيطالية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...