الأميرة عظمة، تزف بأول عرس ملكي لابنة سلطان بروناي

شهد مطلع شهر يناير الجاري أول حفل زفاف ملكي للأميرة عظمة، الأبنة الخامسة لسلطان بروناي، الملياردير حسن البلقيه، 76 عاما، على أبن عمها، الأمير بحر بن جفري بلقيه.

استمر حفل الزفاف الملكي في سلطنة بروناي أسبوعا كاملا حيث حصلت الأميرة عظمة، 38 عاما، وزوجها الأمير بحر بن جفري على مباركة رسمية من السلطان، حسن البلقيه. وأقيم حفل الزفاف في المقر الرسمي لسطان بروناي بـ قصر “إيستانا نور الإيمان” في العاصمة بندر سري بيكاوان وبعد أن حصلا أميري سلطة بروناي على مباركة السلطان، بدأ أسبوع زفاف الزوجين في 11 يناير بمراسم “المساحيق الملكية التقليدية” على أراضي القصر في Balai Singgahsana Indera Buana. وتتضمن هذه التقاليد الملكية مباركة عائلة الزوجين لهما بقوة الأرز الملون وفرك الزيوت المعطرة في أيديهم تعبيرا عن تمني التوفيق لهم.

وظهرت الأميرة عظمة في حفل زفافها بفستان وردي فوشيا كامل الطول ومجوهرات ذهبية تعادل تاجها الففضي فوق حجابها المتلألئ المتناسق، كما ظهر زوجها الأمبر بشكل مثالي مرتديا بالزي العسكري الأبيض. وبعد ذلك، أقام الزوجان حفلهما الإسلامي في مسجد عمر علي سيف الدين، وهو أحد المعالم الوطنية في بروناي. وشهد الحفل، الذي أقيم في مسجد عمر علي سيف الدين، قيام العريس بإعلان الزواج أمام مجموعة من الحاضرين من الرجال فقط، بمن فيهم السلطان، ولي ابنته في حفل الزفاف.

وبعد عقد قرانهما رسميا، أقام سلطان بروناي، الملياردير حسن البلقيه حفل استقبال للضيوف في مقر إقامته. وشارك الأمير عبد المتين، شقيق عزيز، مقتطفات من الأسبوع على Instagram: “سعيد جدًا لأختي الكبرى العزيزةو BJB”. في العام الماضي، تزوجت الشقيقة الصغرى للعروس فضيله، 36 سنة من الشاب العراقي، أوانج عبد الله نبيل محمود الهاشم. زفاف الأميرة عظمة الابنة الخامسة لـ سلطان بروناي – الصور: انستجرام والأميرة فضلية، التاسعة من بين أبناء السلطان الاثني عشر، وهي قائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة الرعاية الصحية التي لا تزال بعيدة عن الأضواء إلى حد كبير. وللعروسين أخت، عظم نعمة البلقية، 37 عاما، وشقيقها الأمير عظيم، الذي توفي عام 2020 عن 38 عاما. جدير بالذكر أنه بعد وفاة ملكة بريطانيا في سبتمبر الماضي، أصبح سلطان بروناي أطول ملوك العالم بقاء على قيد الحياة. زفاف الأميرة عظمة الابنة الخامسة لـ سلطان بروناي – الصور: انستجرام

وكان زفاف الأميرة فضيلة لوبول، قد جرى يناير العام الماضي حين تزوجت ابنة سلطان بروناي، الملياردير حسن البلقية، والبالغة من العمر 36 عامًا وقتا، من الشاب العراقي عبدالله نبيل محمود الهاشمي.

وأُعلنت خطوبتهما في بيان صادر عن القصر في ديسمبر2021 واستمرت لمدة أسبوع في يناير 2022.