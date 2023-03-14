أول ضحايا البنك المركزي الأمريكي، القصة الكاملة لإفلاس مصرفين 

ما الذي حدث وتسبب في انهيار بنك وادي السيليكون ثم لاحقاً بنك سيغنتشر؟ كما هو الحال مع العديد من الأزمات، كانت عاصفة كاملة، مزيج نادر من العوامل غير المتوقعة.

لم تكن هناك علامات على حدوث عاصفة في بنك وادي السيليكون مع انحسار جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2022. وازدهر قطاع التكنولوجيا خلال فترة الإغلاق وتدفقت الأموال على البنك. وكذلك فعلت بعض الأموال التي كانت تتدفق إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بطريقة كبيرة. نمت أصول البنك من 50 مليار دولار في 2018 إلى 209 مليارات دولار في نهاية 2022.

مع دخول الكثير من الأموال بسرعة ، اضطر بنك وادي السيليكون إلى استثمار الأموال في مكان ما. لم يتمكن من العثور على قروض جديدة كافية لتقديمها. لذلك اختار مديرو البنك شراء سندات الخزانة طويلة الأجل والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. كانت تعتبر أصولًا آمنة دفعت أموالًا أكثر قليلاً مما كان على البنك دفعه على ودائعه.

بدا هذا وكأنه ممارسة آمنة نسبياً حتى ضرب التضخم الاقتصاد وتغيرت التوقعات بشكل جذري.

منذ أوائل عام 2020، كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يحافظ على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لمساعدة الاقتصاد والأسواق المالية على التعافي من الوباء.

بدافع الرضا عن الذات عندما ارتفع التضخم، انطلق البنك المركزي الأمريكي في إجراءات لمحاربة التضخم وبدأ حملة تشديد صارمة، مما أدى في النهاية إلى رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 4.5 نقطة مئوية في السنة.

نتيجة لذلك، كانت قيمة السندات التي تم شراؤها والاحتفاظ بها من قبل بنك سيليكون فالي أقل لأنها دفعت سعر فائدة منخفضاً مقارنة بالسندات الجديدة التي كانت الحكومة الأمريكية تصدرها. كانت محفظة سندات البنك “مقلوبة”.

بنك وادي السيليكون لم يكن وحده في هذه الحالة، لكن البنك نما بسرعة كبيرة لدرجة أن مشاكله كانت أسوأ.

ويجمع الخبراء الماليون على أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة قبل عام لكبح جماح التضخم، وما ادت إليه من ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض، أدت إلى استنفاد زخم أسهم التكنولوجيا التي استفاد منها بنك وادي السيليكون الذ أعلن إفلاسه وتبعه بنك سيغنتشر في نيويورك.

بحلول أواخر تشرين الأول / أكتوبر، بدأت وول ستريت تلاحظ ذلك ، وتم نشر مقالة في صحيفة “وول ستريت جورنال” عن المشاكل في البنك.

استمر الضغط في التزايد. في الأسبوع الماضي، حاول بنك وادي السيليكون زيادة رأس المال من خلال بيع الأسهم تحت إدارة بنك “غولدمان ساكس”، بخصم بلغ 3,71%، لكن تبين أن هذا يعادل إلقاء الدم في الماء في بركة من أسماك القرش.

ذلك لأن المودعين في بنك وادي السيليكون كانوا “زبائن جماعيين لشركات وادي السيليكون الناشئة ورأس المال المغامر وشركات الأسهم الخاصة التي تمولها” ، على حد تعبير آدم لاشنسكي، الصحافي المتخصص في التكنولوجيا منذ عام 1991، في افتتاحية في واشنطن بوست.

واستشعاراً بالمتاعب في البنك، تبادل “النادي” رسائل نصية واندفع الكثير منهم لسحب أموالهم من البنك في الحال.

لقد كانت عملية تشغيل مصرفية كلاسيكية على الطراز القديم – مثلما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي. يمكن أن يكون إجراء مثل هذا ضاراً جداً لأي بنك لأنه لا يحتفظ بالكثير من السيولة الجاهزة لتلبية طلبات العملاء.

وخوفاً من زيادة تدفق المودعين، تحركت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة وأغلقت بنك وادي السيليكون في منتصف يوم الجمعة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع السماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة، لكن لم يتم توضيح مصير المودعين الذين تجاوزوا شبكة الأمان. كان الشعور بعدم اليقين أكثر من قبل عملاء الشركات الناشئة ورأس المال الجريء في البنك، الذين كانت ودائعهم أكبر بكثير من عتبة سقف التأمين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، قال العديد من المستثمرين المعروفين مثل بيل أكمان إن الحكومة بحاجة إلى ضمان صريح لجميع الودائع في البنك لمنع التهافت على البنوك الأخرى.

زلزال مالي وعدوى

وقد أدى اعلان إفلاس مصرف سيليكون فالي بنك SVB ، ومقره سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، وإفلاس بنك سيغنتشر في نيويورك، إلى ما يشبه الزلزال المالي الذي ضرب الأسهم والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة ووصلت هزاته الإرتدادية إلى أوروبا وآسيا، ويخشى أن تمتد آثاره إلى مختلف أنحاء العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط، وأن يكون تعثر المصرف بمثابة رأس الجليد يخفي تحته جبلاً ضخماً من الديون المعدومة.

وبدأت تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي بالانتشار في جميع أنحاء العالم، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، إنها استحوذت على بنك سيغنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وقالت إدارة الخدمات المالية في بيان، إن الودائع لدى بنك سيغنتشر بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر (كانون الأول).

وأوضحت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك، إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيغنتشر وإن «دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر”.

ويشعر مؤسسو الشركات الناشئة في منطقة الخليج بولاية كاليفورنيا بالذعر بشأن الوصول إلى الأموال ودفع رواتب الموظفين. ووصلت مخاوف العدوى إلى كندا والهند والصين. وفي المملكة المتحدة ، من المقرر إعلان وحدة بنك وادي السيليكون معسرة، وقد توقفت بالفعل عن التداول ولم تعد تستقبل عملاء جدداً. وأرسل مسؤولو 180 شركة تكنولوجية خطاباً يوم السبت يطالبون فيه المستشار البريطاني جيريمي هانت بالتدخل.

هذه ليست سوى البداية، إذ يملك بنك وادي السيليكون فروعاً في الصين والدنمارك وألمانيا والهند وإسرائيل والسويد أيضاً. ويحذر المستثمرون من أن فشل البنك يمكن أن يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم إذا لم تتدخل الحكومات.

وسعى فرع البنك في الصين إلى تهدئة العملاء المحليين من خلال تذكيرهم بأن العمليات كانت مستقلة ومستقرة.

فكيف حدث تعثر المصرف المفضل لدى الشركات التكنولوجية الناشئة؟

فوجئت الأوساط المالية والمصرفية باعلان السلطات الأمريكية يوم الجمعة أنها أغلقت مصرف “سيليكون فالي بنك” المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

وتخطط المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك الـ 17 غداً الإثنين، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

ويعاني البنك الأساسي والمفضل للشركات التكنولوجية الناشئة في وادي السيليكون من خسائر مادية مفاجئة وكبيرة، إذ أعلنت الشركة الأم المالكة للمصرف، الأربعاء الماضي، إنها تسعى إلى جمع أكثر من ملياري دولار بعدما تكبدت خسائر كبيرة في مجموعة ضخمة من السندات التي باعتها.

وأدى إعلان الشركة الأم لبنك سيليكون فالي إلى مخاوف لدى المستثمرين والمودعين، فانهار سهمها بنسبة 60% الخميس، ما دفع بالمودعين والمستثمرين من الشركات التكنولوجية إلى سحب كمية كبيرة من ودائعهم لدى البنك سريعاً.

ويحاول بعض المودعين بيع ودائعهم لدى البنك بخصومات كبيرة بهدف جمع الأموال لتسديد استحقاقات مالية داهمة مثل دفع الرواتب، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”. وتم تسعير ودائع بنك وادي السيليكون غير المؤمن عليها بسعر يتراوح بين 55 و 65 سنتاً للدولار أي بخسائر تصل إلى 35-45%، وفقاً لـ “شيروكي أكيزيشن”، وهي منصة تداول مطالبات في قضايا الإفلاس. وتم عرض ودائع أخرى مقابل 70 و 75 سنتاً على الدولار، أي بخسائر تراوحت بين 25-30% وفقاً لشخص مطلع على الوضع.

ولجأ مؤسسو الشركات الناشئة إلى بيع الودائع غير المؤمن عليها لأنهم يحتاجون إلى دفع رواتب الموظفين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

بعد أقل من 24 ساعة من انهيار البنك ، تلقى المؤسسون رسائل بريد إلكتروني باردة من مستثمرين يعرضون شراء ودائعهم ، وفقًا للرسائل التي اطلعت عليها فاينانشال تايمز”.

ويقول خبراء اقتصاديون إن ما يواجهه المصرف المذكور بمثابة دليل صارخ على كيفية تأثير ارتفاع الفائدة المستمر منذ العام الماضي، على المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات التي ازدهرت في الماضي في عالم حيث كانت أسعار الفائدة منخفضة.

ويشير الخبراء إلى أن حملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفدرالي للمرة الأولى منذ أوائل الثمانينيات أدّت إلى تغيير كل شيء.

وتعمل البنوك على اقتراض أموال لأجل قصير، وبصفقات أرخص ثم تستثمر تلك الأموال بمعدلات أعلى، غالباً عن طريق تقديم قروض طويلة الأجل أو شراء سندات حكومية آمنة.

وتأتي أرباح البنوك، جزئياً، من الفرق بين الفائدة التي يدفعها للاقتراض، والفائدة التي يتلقاها عندما يُقرض آخرين، أو يستثمر.

وخلال العام الماضي، وجد بنك وادي السيليكون صعوبة في كسب المال لأن مصدراً رئيسياً للودائع الرخيصة قد تباطأ، تماماً كما ارتفعت الخسائر في محافظها الاستثمارية.

عوامل الإنهيار

كيف تطورت القضية من تضاعف ودائع بنك وادي السيليكون 3 مرات إلى حالة التعسر؟ الحقيقة أن عوامل عديدة ضاغطة تجمعت أدت إلى انهيار البنك.

أول هذه العوامل، كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في رفع أسعار الفائدة قبل عام لكبح جماح التضخم. تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة، وأدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى استنفاد زخم أسهم التكنولوجيا التي استفاد منها بنك وادي السيليكون.

كما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تآكل قيمة السندات طويلة الأجل التي التهمها بنك وادي السيليكون والبنوك الأخرى خلال حقبة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والقريبة من الصفر. كانت محفظة سندات بنك التي تبلغ قيمتها 21 مليار دولار تحقق عائدات بمتوسط 1.79% فيما يبلغ عائد سندات الخزانة الحالي لمدة 10 سنوات حوالي 3.9%.

في الوقت نفسه، بدأ رأس المال الاستثماري في النضوب، مما أجبر الشركات الناشئة على سحب الأموال التي تحتفظ بها لدى بنك وادي السيليكون، لذلك كان البنك يجلس على جبل من الخسائر غير المحققة في السندات بينما كانت وتيرة سحب العملاء تتصاعد.

تأسس بنك وادي السيليكون عام 1983، وتخصص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية الناشئة. وقدم التمويل لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية.

كان من بين أكبر 20 بنكاً تجارياً أمريكياً، حيث بلغ إجمالي أصوله 209 مليارات دولار وودائعه 175,4 مليار دولار بنهاية العام 2022.

في عام 2021 ، شهد بنك وادي السيليكون تدفقاً هائلاً في الودائع التي قفزت من 61.76 مليار دولار في نهاية عام 2019 إلى 189.20 مليار دولار في نهاية عام 2021.

مع نمو الودائع، لم يتمكن بنك وادي السيليكون من تنمية محفظة قروضه بالسرعة الكافية لتوليد العائد الرأسمالي المنشود.

نتيجة لذلك، قام البنك بشراء مبلغ هائل تجاوز 80 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) وضمها إلى محفظة ودائع تستحق بأجل محدد. ووصلت آجال بعض هذه الودائع إلى أكثر من 10 سنوات بمتوسط عائد يبلغ 1.56%.

تكمن المشكلة في أنه مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في عام 2022 واستمراره في ذلك حتى عام 2023 ، تراجعت قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الخاصة ببنك وادي السيليكون. وذلك لأن المستثمرين يمكنهم الآن شراء سندات طويلة الأجل “خالية من المخاطر” من الاحتياطي الفيدرالي بعائد أعلى بأكثر من 2.5 مرة.

هذه ليست قضية سيولة طالما أن بنك وادي السيليكون يحافظ على ودائعه، لأن العائد على هذه الأوراق المالية سيكون أكثر من تكلفتهافي النهاية.

مع ذلك، أعلنت الشركة الأم لبنك واي السيليكون أنها باعت 21 مليار دولار من الأوراق المالية المتاحة للبيع (AFS) بخسارة 1.8 مليار دولار، وأنها جمعت 2.25 مليار دولار أخرى من الأسهم والديون.

شكل هذا الإعلان مفاجأة للمستثمرين، الذين كان لديهم انطباع بأن بنك وادي السيليكون يتمتع بسيولة كافية لتجنب بيع محفظة الأوراق المالية الخاصة بهم.

في الأسواق، بدأت موجة الذعر الخميس بعدما أعلن “إس في بي” أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة لمواجهة عمليات السحب الهائلة التي أجراها عملاؤه لأموالهم، بالإضافة إلى خسارة 1,8 مليار دولار من بيع أوراق مالية.

فاجأ الإعلان المستثمرين وأحيا المخاوف حول متانة القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في محافظهم.

خسرت أكبر أربعة مصارف أمريكية 52 مليار دولار في البورصات الخميس، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية.

في باريس، خسر سوسييتيه جنرال 4,49%، وبي إن بي باريبا 3,82%، وكريدي أجريكول 2,48%.

في أماكن أخرى من أوروبا، خسر دويتشه بنك الألماني 7,35% وباركليز البريطاني 4,09% ويو بي إس السويسري 4,53 %.

أما في وول ستريت، فانتعشت المصارف الكبرى الجمعة بعد التراجع في اليوم السابق. فارتفعت أسهم جيه بي مورجان تشايس 2,3% منتصف التداولات فيما اقترب بنك أوف أميركا وسيتي غروب من التوازن.

شهدت مصارف محلية مثل فيرست ريبابلك وسيغنتشر بنك المزيد من الاضرابات مع انخفاض أسهم كل منهما 23 %.

تحديات

وأكد كريستيان باريسو من مجموعة الوساطة “أوريل بي جي سي” في مذكرة أن المستثمرين “رأوا أيضا في الصعوبات التي يواجهها المصرف تأثير انعكاس منحنى معدلات الفائدة”، أي عندما تكون المعدلات القصيرة الأجل أعلى من المعدلات الطويلة الأجل.

وتقوم المصارف عادة بالاقتراض بمعدلات قصيرة الأجل لتقدم قروضا بمعدلات متوسطة أو طويلة الأمد.

وثمة مجموعة أمريكية أخرى تواجه تحديات. فقد أعلنت الشركة الأم لمصرف “سيلفرغيت” العاملة في العملات المشفرة الأربعاء أنه ستتم تصفية المؤسسة.

وقال ستيفن إينيس المحلل في مجموعة “اس بي آي مانجمنت” في مذكرة أراد أن تكون مطمئنة إن وقوع “حادث مرتبط برأس المال أو السيولة بين المصارف الكبرى” احتمال “ضئيل”.

ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك “ليمان براذرز” الأمريكي أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوروبية.

وتخضع الهيئة المصرفية الأوروبية خمسين مصرفا رئيسيا في القارة لاختبارات ملاءة.

وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع في نهاية تموز/يوليو 2021 أن المؤسسات المالية قادرة على تحمل أزمة اقتصادية خطيرة بدون أضرار جسيمة.

بالنسبة إلى المحللين في مورجان ستانلي، فإن “ضغوط التمويل التي تواجه بنك وادي السيليكون خاصة جدا ويجب عدم اعتبارها المعيار للمصارف المحلية الأخرى”.

وأضافوا في مذكرة “لا نعتقد أن القطاع المصرفي يواجه نقصا في السيولة”.