أول صندوق تطوير عقاري في السعودية من منصة ستيك بالشراكة مع ثروات

أعلنت منصة ستيك، المنصة الرقمية المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشراكة مع ثروات للأوراق المالية عن إطلاق صندوق تطوير عقاري جديد وخاص في المملكة وتعتبر فرصة استثمارية رائدة بمدينة الرياض.

يشكّل الصندوق الجديد المطروح عبر تطبيق ستيك السعودية، محطة رئيسية في مسيرة المنصة نحو توفير فرص استثمارية واعدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين المحليين والدوليين. ويأتي هذا الإطلاق بالشراكة مع شركة ثروات للأوراق المالية كمدير للصندوق، وشركة رصف للاستثمار كمطور، وشركة موان العقارية كمدير للمشروع.

يقع المشروع في حي الملقا شمال الرياض، أحد الأحياء الحديثة والأكثر نموًا في المدينة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي مقابل بوليفارد الرياض، ويضم فندقًا من فئة أربع نجوم وشققًا فندقية ومكاتب تجارية ومساحات تجزئة راقية. يمتاز الموقع بقربه من أهم المناطق الحيوية في المدينة، مثل كافد وحي السفارات وجامعة الملك سعود.

يساهم الصندوق في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز البنية التحتية الفندقية والتجارية للمشاريع السكنية والتجارية، وتلبية الطلب المتزايد من قطاعي السياحة والأعمال. وتبلغ المساحة المبنية للمشروع نحو 60,000 متر مربع منها أكثر من 50,000 متر مربع قابلة للتأجير.

وقالت هنوف بن سعيد، المدير العام لمنصة ستيك السعودية:“هذا الصندوق الجديد ليس مجرد مشروع… بل هو بوابة نحو مستقبل الرياض المزدهر. في قلب منطقة استراتيجية تشهد نمواً متسارعاً، يتميز بموقع استثنائي ومميز يضمن رؤية واضحة، واتصالاً لا مثيل له، وفرصاً استثمارية واعدة. بدعم من أحد أقوى المطورين في المنطقة، تمثل هذه الفرصة النادرة بداية لانضمامك إلى معلم سيصبح من أبرز معالم العاصمة.”

وتتفرّد ستيك حتى اليوم كونها المنصة الوحيدة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية (CMA) التي تتيح للمستثمرين غير المقيمين التملك في السوق العقاري السعودي بشكل مباشر. وتوفر هذه الفرصة الجديدة وصولًا سلسًا إلى استثمارات عقارية مؤسسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تبدأ من 500 ريال سعودي فقط (136 دولارًا أمريكيًا)، كما تحظى بدعم من أبرز المستثمرين مثل واعد فنتشرز التابعة لأرامكو، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة الجميح القابضة وشركاء المبادرات في الشرق الأوسط.